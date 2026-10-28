Путин назвал главную задачу для развития отношений с Африкой

Путин назвал поддержку бизнеса главной задачей отношений России и Африки

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, сотрудничество во имя суверенного развития является стержневой идеей российско-африканских отношений, передает РИА «Новости». «Дорогие друзья, еще раз подчеркну приоритетную общую задачу, которая стоит перед нами как главами государств и правительств: вижу ее в том, чтобы оказывать деловым сообществам России и Африки всемерное содействие в успешной реализации совместных идей и инициатив», – заявил Путин на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.

Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28 и 29 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин открыл серию мероприятий в рамках третьего саммита Россия – Африка в Москве.

Во вторник глава государства назвал Африку континентом будущего.

В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах дать оценку перспективам развития отношений в торгово-инвестиционной сфере.