На службу в МЧС Подмосковья заступили первые военные-срочники

Tекст: Денис Тельманов

«Пожарные подразделения Подмосковья приняли первых военнослужащих по призыву», – сообщили в пресс-службе подмосковного главка РИА «Новости». Первые 20 срочников приступили к службе в специализированной пожарной команде в микрорайоне Белые Столбы городского округа Домодедово. Программа их подготовки включает общественно-государственную, строевую и физическую подготовку.

Ранее глава МЧС Александр Куренков сообщал о планах ежегодно привлекать около 7 тыс. военнослужащих по призыву к работе в подразделениях федеральной противопожарной службы, укомплектованность которой составляет чуть более 76%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре заместитель главы спасательного ведомства Денис Попов предложил направлять выпускников пожарных колледжей на воинскую службу в подразделения федеральной противопожарной службы.

В июле правительство поддержало законопроект о прохождении срочной службы в МЧС.

В марте МЧС подготовило проект указа о возможности прохождения военной службы в подразделениях ведомства.