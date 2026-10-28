Правящая коалиция Польши подготовила отстранение президента Навроцкого

Сейм Польши подготовил отстранение Навроцкого из-за скандала с сутенерством

Tекст: Ольга Иванова

Поводом для инициативы послужил очередной виток скандала вокруг информации о якобы занятии политика сутенерством в период работы охранником в отеле Grand в Сопоте, передает РИА «Новости».

«Чаша терпения переполнена. Будет поставлен вопрос о запуске процедуры отстранения президента от занимаемой должности», – заявил один из депутатов сейма. По его словам, парламентарии считают Кароля Навроцкого недостойным поста из-за постоянных криминальных историй, участия в фанатских драках и публичного употребления снюса.

Сторонники отстранения рассчитывают на поддержку не только коалиции премьер-министра Дональда Туска, но и депутатов движения «Развитие плюс» бывшего главы правительства Матеуша Моравецкого. При этом ожидается, что лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский попытается защитить главу государства.

Прямой импичмент в польском законодательстве не предусмотрен. Процедура начинается с привлечения к Государственному трибуналу, для чего необходимо подать заявление со 140 подписями и получить согласие двух третей от списочного состава парламента.

В случае утверждения решения сеймом глава государства временно отстраняется от обязанностей, а окончательный вердикт выносит Государственный трибунал. Кароль Навроцкий занимает свой пост с августа 2025 года, в настоящее время он судится с журналистами из-за расследования о своих связях с криминалом.

В апреле президент Польши выронил пакетик со снюсом во время интервью.

На сессии Генассамблеи ООН в сентябре прошлого года участники обратили внимание на видеозапись с использованием стимулятора президентом Польши.

Польский лидер заявлял о начале употребления снюса два года назад по совету коллег из спецслужб.



