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    Звонок Путину расколол Европу
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    Путин заявил о наличии полного технологического суверенитета только у трех стран
    Путин назвал суверенитет в цифровой сфере условием полного суверенитета
    Путин сообщил о тесном контакте России с США и Илоном Маском по вопросам космоса
    Путин заявил об участии России в финансовом оздоровлении стран Африки
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем Европа пытается помешать России в Арктике

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация онлайн-казино – путь к разорению государства

    Иногда люди верят, что индустрия порока после ее легализации перестанет быть рассадником криминала, а бандиты, поставлявшие запретные услуги, превратятся в почтенных бизнесменов, платящих налоги и отчисляющих на благотворительность. Как показывает опыт, это не так.

    13 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков США превращают Филиппины в антикитайский таран

    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

    3 комментария
    28 октября 2026, 16:38 • Новости дня

    Правящая коалиция Польши подготовила отстранение президента Навроцкого

    Сейм Польши подготовил отстранение Навроцкого из-за скандала с сутенерством

    Tекст: Ольга Иванова

    Правящая коалиция Польши готовится запустить процедуру отстранения президента Кароля Навроцкого из-за обвинений в причастности к криминальным структурам.

    Поводом для инициативы послужил очередной виток скандала вокруг информации о якобы занятии политика сутенерством в период работы охранником в отеле Grand в Сопоте, передает РИА «Новости».

    «Чаша терпения переполнена. Будет поставлен вопрос о запуске процедуры отстранения президента от занимаемой должности», – заявил один из депутатов сейма. По его словам, парламентарии считают Кароля Навроцкого недостойным поста из-за постоянных криминальных историй, участия в фанатских драках и публичного употребления снюса.

    Сторонники отстранения рассчитывают на поддержку не только коалиции премьер-министра Дональда Туска, но и депутатов движения «Развитие плюс» бывшего главы правительства Матеуша Моравецкого. При этом ожидается, что лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский попытается защитить главу государства.

    Прямой импичмент в польском законодательстве не предусмотрен. Процедура начинается с привлечения к Государственному трибуналу, для чего необходимо подать заявление со 140 подписями и получить согласие двух третей от списочного состава парламента.

    В случае утверждения решения сеймом глава государства временно отстраняется от обязанностей, а окончательный вердикт выносит Государственный трибунал. Кароль Навроцкий занимает свой пост с августа 2025 года, в настоящее время он судится с журналистами из-за расследования о своих связях с криминалом.

    В апреле президент Польши выронил пакетик со снюсом во время интервью.

    На сессии Генассамблеи ООН в сентябре прошлого года участники обратили внимание на видеозапись с использованием стимулятора президентом Польши.

    Польский лидер заявлял о начале употребления снюса два года назад по совету коллег из спецслужб.


    27 октября 2026, 20:05 • Новости дня
    МИД Южной Кореи допустил разрыв дипломатических отношений с Киевом

    Newsis: МИД Южной Кореи допустил разрыв дипломатических отношений с Киевом

    МИД Южной Кореи допустил разрыв дипломатических отношений с Киевом
    @ Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вероятность полного разрыва контактов Южной Кореи и Украины сохраняется при углублении нынешнего конфликта между двумя государствами, заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен.

    Чо Хен не исключил возможности полного разрыва дипломатических отношений с Украиной в случае дальнейшей эскалации разногласий, пишет РИА «Новости» со ссылкой на южнокорейское агентство Newsis.

    «Если эскалация продолжится, считаю, что и такая возможность есть», – заявил Чо Хен в ходе парламентской проверки деятельности внешнеполитического ведомства.

    Так министр ответил на вопрос депутата от партии «Сила народа» Сон Сок Чжуна о том, не означает ли сложившаяся ситуация дипломатического конфликта, фактически равнозначного прекращению дипотношений. Парламентарий упомянул решение Сеула дополнительно вывезти часть сотрудников посольства с Украины после недавнего отзыва южнокорейского посла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД Южной Кореи Чо Хен заявил об отзыве восьми дипломатических сотрудников с Украины на фоне спора о разглашении информации о передаче пленных военных.

    На прошлой неделе правительство республики постановило сократить численность миссии в Киеве.

    В начале месяца южнокорейское дипломатическое ведомство решило отозвать посла из-за недостаточных извинений украинской стороны.

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    27 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Лавров заявил о попытках Европы втиснуться в переговоры по Украине

    Лавров: Европа пытается втиснуться в переговорный процесс по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские страны пытаются войти в переговорный процесс по украинскому конфликту, однако не меняют своего отношения к первопричинам кризиса, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Глава российского дипведомства подчеркнул, что европейские лидеры до последнего времени отказывались от контактов с Москвой, а теперь говорят о необходимости их восстановления, передает РИА «Новости».

    «Пока мы не видим изменения подхода Европы, которая принимает документ за документом, делает выступление за выступлением, заявление за заявлением, осуждая Россию и требуя прекратить агрессию, полностью игнорируя то, с чего все это началось», – заявил Лавров на встрече с главными редакторами африканских СМИ.

    Министр добавил, что ничего принципиально нового не прозвучало ни в телефонных переговорах президента Владимира Путина с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и финским лидером Александром Стуббом, ни в его собственной беседе с немецким политиком Йоханном Вадефулем в Нью-Йорке. Подобная активность, по оценке Лаврова, лишь демонстрирует желание европейцев найти себе место в переговорном процессе с непонятными позициями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник итальянское издание L'Antidiplomatico предсказало необходимость для Европы выпрашивать себе место в дипломатическом процессе с Россией по украинскому конфликту.

    В воскресенье замглавы МИД Александр Грушко констатировал самоисключение Евросоюза из возможных переговоров с Москвой.

    На прошлой неделе Грушко исключил возвращение к нормальным отношениям с Европой.

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    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 06:18 • Новости дня
    The Telegraph: Звонок Стубба и Стере Путину расколол Европу
    The Telegraph: Звонок Стубба и Стере Путину расколол Европу
    @ CORNELIUS POPPE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Финляндии и Норвегии вызвали раскол среди лидеров европейских стран, раскритиковавших их за действия без общего консенсуса.

    Мирные переговоры президента России Владимира Путина с главами Финляндии и Норвегии вызвали раскол среди европейских стран. Другие главы стран Европы раскритиковали Александера Стубба и Йонаса Гар Стёре за попытки действовать в одиночку без согласия остальной Европы.

    «Другие лидеры континента раскритиковали эту пару за то, что они «действовали в одиночку» без европейского консенсуса, а Россия заявила, что это всего лишь попытка получить роль в переговорном процессе», – пишет The Telegraph.

    Усилия финского и норвежского лидеров были направлены на то, чтобы оставить европейский след в мирном процессе, как опасаются многие, склонился в пользу России из-за все более непредсказуемого поведения Дональда Трампа, отмечается в статье.

    «Судя по всему, телефонный разговор между лидерами вбил клин между европейскими сторонниками Украины, что вызвало немалую радость Путина», – подчеркивает газета.

    Для проведения очередного раунда переговоров, который должен пройти в следующем месяце в Абу-Даби, американский лидер отменил санкции на экспорт российского топлива и пообещал закупить тысячи баррелей дизельного топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о передаче Путиным лидерам двух стран информации о возможности приезда Владимира Зеленского в Москву для прямых переговоров.

    Финский профессор назвал дипломатической победой Путина звонок Стубба.

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    28 октября 2026, 09:41 • Новости дня
    В Норвегии призвали премьера Дании замолчать после критики звонка Путину
    В Норвегии призвали премьера Дании замолчать после критики звонка Путину
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подверглась резкой критике в скандинавской прессе из-за своего недовольства телефонными переговорами европейских политиков с президентом России.

    Обозреватели норвежского издания призвали главу датского кабинета министров не вмешиваться в тонкие политические процессы, пишет Aftenposten. Журналисты уверены, что прямые контакты лидеров скандинавских стран с Москвой имеют критическое значение для поддержания региональной безопасности.

    «Помолчи, Метте. Дипломатия требует сложных решений, а не громких лозунгов», – говорится в жесткой публикации. Авторы статьи подчеркивают, что публичные нотации со стороны Копенгагена лишь усложняют выстраивание прагматичного диалога.

    Ранее политик выражала открытое возмущение тем фактом, что ряд европейских лидеров продолжает поддерживать связь с Кремлем. Датский премьер заявляла, что подобные телефонные переговоры серьезно подрывают общеевропейское единство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре обсудили с Владимиром Путиным украинский конфликт. Подготовка этой телефонной беседы велась при непосредственном участии представителей США и Украины. По итогам разговора лидеры трех стран договорились о возможности проведения новых переговоров.

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    27 октября 2026, 18:12 • Новости дня
    Стубб сообщил о совместной с США подготовке разговора с Путиным

    Стубб: Разговор с Путиным готовился при участии США и Украины

    Стубб сообщил о совместной с США подготовке разговора с Путиным
    @ IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его недавний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным готовился при непосредственном участии представителей Украины и США.

    Стубб раскрыл обстоятельства подготовки беседы с Путиным, передает РИА «Новости». Выяснилось, что инициатива обсуждалась заранее во время зарубежной поездки финского лидера при участии западных союзников и украинских представителей.

    «Разговор готовился на встрече в Осло 20 октября совместно с Украиной и США», – сказал финский лидер журналистам.

    Трансляцию общения главы государства с представителями прессы вели местные средства массовой информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии.

    Стубб назвал эту беседу откровенной и содержательной.

    На прошлой неделе финский президент раскрыл темы состоявшихся в Осло переговоров представителей Украины, США, Норвегии и Финляндии.

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    28 октября 2026, 11:01 • Новости дня
    Офицера ВВС США вывезли из Британии из-за обвинений в детской порнографии

    Sky News: США вывезли из Британии атташе до допроса по делу о педофилии

    Tекст: Вера Басилая

    Американского офицера Майкла Морриса, работавшего помощником военного атташе в посольстве США в Лондоне, вывезли из Великобритании до допроса полицией по делу о хранении детской порнографии.

    Судебное слушание по делу Морриса должно состояться на объединенной военной базе Эндрюс в штате Мэриленд в следующем месяце, пишет Sky News.

    Офицеру предъявлены официальные обвинения в хранении и распространении детской порнографии, воспрепятствовании правосудию и поведении, недостойном офицера. Брат военного Бенджамин Моррис также предстанет перед судом в США по аналогичным обвинениям. Прокуратура сообщает, что он делился незаконными материалами с братом.

    В ВВС США заявили, что обвинения и доказательства будут рассмотрены для принятия решения о передаче дела в военный трибунал. В Скотленд-Ярде подтвердили, что поддерживают регулярный контакт с американскими властями с августа, когда стало известно о расследовании.

    Отъезд Морриса вызвал новые опасения о том, что власти США игнорируют юрисдикцию принимающей страны. Издание сравнивает этот случай с делом сотрудницы Госдепартамента США Энн Сакулас, которая в 2019 году насмерть сбила британского подростка Гарри Данна и покинула страну благодаря дипломатическому иммунитету.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сотрудника американского посольства в Лондоне тайно вернули в Соединенные Штаты после обнаружения у него непристойных изображений несовершеннолетних.

    В феврале сотрудники полиции вывели из дома в Лондоне бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона, связанного с финансистом Джеффри Эпштейном.

    Британский король Карл III дал разрешение предоставить полиции доступ к документам бывшего принца Эндрю Маунтбаттен-Виндзора.

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    27 октября 2026, 21:05 • Новости дня
    FT: Финансирование Украины союзниками вне ЕС сократится в 2027 году в пять раз
    FT: Финансирование Украины союзниками вне ЕС сократится в 2027 году в пять раз
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В 2027 году союзники Украины, не входящие в Евросоюз, намерены выделить на поддержку Киева лишь 4 млрд евро, что в пять раз меньше объемов текущего года, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на прогноз Еврокомиссии (ЕК).

    В 2026 году союзники Киева вне ЕС обязались предоставить 19 млрд евро, передает ТАСС со ссылкой на FT. В связи со снижением прогнозируемой помощи чиновники ЕК изучают альтернативные варианты поддержки, включая совместный выпуск долговых бумаг. Брюссель также оказывает давление на Лондон, Токио, Оттаву и другие столицы для мобилизации средств.

    Ранее на саммите ЕС Владимир Зеленский потребовал дополнительные 70 млрд евро от Евросоюза на военные нужды в 2027 году. До этого страны ЕС уже одобрили выделение 90 млрд евро в течение ближайших двух лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Еврокомиссия рассчитывала до конца года достичь политического соглашения о выделении Украине дополнительного финансирования на следующий год.

    В начале месяца Брюссель отклонил просьбу Украины о дополнительной финансовой поддержке в этом году, потребовав проведения реформ.

    В прошлом месяце директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что Евросоюз исчерпал собственные возможности для финансирования растущих потребностей Киева.

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    27 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    Путин отверг компромисс по Донбассу в разговоре со Стуббом и Стере

    Reuters: Путин отверг компромисс по Донбассу в разговоре со Стуббом и Стере

    Путин отверг компромисс по Донбассу в разговоре со Стуббом и Стере
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита ФСЭГ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере отверг возможность компромисса по вопросу Донбасса, сообщает Reuters.

    Путин сообщил европейским лидерам об отказе Москвы идти на уступки в отношении цели взять под полный контроль всю территорию Донбасса, передает Reuters. В ответ представители Финляндии и Норвегии указали на необходимость достижения справедливого мира для урегулирования конфликта, говорится в материале.

    Агентство также отмечает, что последним лидером страны Евросоюза, который связывался по телефону с российским президентом, был французский лидер Эммануэль Макрон. Их беседа состоялась в июле 2026 года, однако информация о ней не была обнародована, а сами переговоры не принесли результатов.

    Напомним, во вторник Владимир Путин обсудил возобновление переговоров по Украине в ходе телефонного разговора со Стуббом и Стере. Разговор состоялся по инициативе финского и норвежского лидеров.

    Президент Финляндии Александр Стубб назвал состоявшийся диалог откровенным и содержательным.

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    27 октября 2026, 18:53 • Новости дня
    Песков: Европа пока не участвует в переговорах по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа пока не участвует в переговорах по украинскому урегулированию, хотя Москва считает позитивным диалог с отдельными европейскими странами.

    «Европа пока не участвует в переговорах. Достигнута договоренность о том, что в ноябре будет продолжен трехсторонний формат – это Россия, Украина, США. Но диалог с определенными европейскими странами – это позитивно, конечно», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Пресс-секретарь добавил, что в общеевропейском формате по-прежнему сохраняется отказ от диалога с Москвой. Ранее во вторник состоялся телефонный разговор президента Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался публично обсуждать детали возможного урегулирования на Украине.

    В воскресенье пресс-секретарь главы государства назвал условие поддержки Москвой кандидатуры переговорщика от Евросоюза.

    В пятницу европейские лидеры рассмотрели пять кандидатов на роль представителя для возможных мирных переговоров с президентом России.

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    27 октября 2026, 19:14 • Новости дня
    Финляндия раскрыла затраты на задержание обвиненного в разрыве кабеля танкера

    Yle: Финляндия потратила 1,4 млн евро на задержание танкера Eagle S

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Финляндии потратили минимум 1,4 млн евро на операцию по задержанию в 2024 году танкера Eagle S, который подозревали в повреждении энергетического кабеля, сообщила телерадиокомпания Yle.

    Около 80% расходов ушло на оплату сверхурочных сотрудникам, участвовавшим в задержании, так как операция проходила во время рождественских праздников, сообщает ТАСС со ссылкой на данные финского МВД и Yle.

    Энергетический кабель EstLink 2, соединяющий по дну Финского залива Финляндию и Эстонию, был аварийно отключен 5 декабря 2024 года. Полиция и пограничная служба Финляндии задержали танкер Eagle S под флагом Островов Кука, заподозрив его в причастности к инциденту.

    Как писала газета Postimees, эстонские компании сообщали о повреждении трех подводных кабелей.

    Арест с судна был снят 2 марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом апелляционный суд Финляндии вернул дело танкера Eagle S в суд первой инстанции.

    В прошлом году финская прокуратура потребовала для трех членов экипажа два с половиной года тюрьмы за повреждение кабелей. Финские власти сняли арест с танкера.

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    27 октября 2026, 18:19 • Новости дня
    Лавров назвал Мерца и ряд европейских политиков мазохистами

    Лавров: Канцлер ФРГ Мерц и некоторые политики Европы ведут себя как мазохисты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал канцлера Германии Фридриха Мерца и ряд других европейских политиков «политическими мазохистами» из-за их стремления нанести поражение России в ущерб собственным странам.

    «Пытается он (Запад) общественное мнение свое удержать на позиции, что надо жертвовать всем: зарплатами, рабочими местами, размером медицинских услуг и в принципе социальными льготами ради того, чтобы Украина победила Россию», – заявил Лавров в ходе встречи с главными редакторами африканских СМИ. Его слова приводит РИА «Новости».

    Министр отметил, что недавно подобные заявления делал и канцлер ФРГ. «Вот такие мазохисты, если хотите, политические», – добавил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца официальный представитель МИД Мария Захарова назвала визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киев возвращением убийц на место преступления.

    В сентябре глава МИД России Сергей Лавров назвал крайне тревожными слова Мерца о планах сделать Германию главной военной силой Европы.

    В конце лета спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о нанесении политикой Мерца экономического ущерба Германии.

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    27 октября 2026, 18:22 • Новости дня
    Лавров заявил об обострении информационной войны Запада против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что информационная война против России в западных средствах массовой информации имеет тенденцию к обострению.

    В ходе разговора с главными редакторами африканских СМИ министр отметил выплескивание лжи о России на экраны телевизоров и в социальные сети на Западе, передает РИА «Новости».

    «Война эта будет продолжаться, и она, я даже сказал бы, имеет тенденцию к обострению», – подчеркнул Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава МИД Сергей Лавров сообщил о старте масштабной информационной кампании Запада против Москвы задолго до специальной военной операции на Украине.

    Летом председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев назвал скоординированное информационное давление элементом гибридной войны против страны.

    В мае директор ФСБ России Александр Бортников предупредил об активном использовании иностранными государствами методов информационной войны для блокировки интеграционных процессов Содружества.

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    27 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    В Кремле оценили разговор Путина с лидерами Норвегии и Финляндии

    Песков назвал важным разговор Путина со Стуббом и Стере

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия считает очень важным телефонный разговор президента Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Это важный разговор. Всегда лучше доводить позицию друг до друга от первоисточника. Норвегия и Финляндия являются нашими соседями, приграничными государствами. И для нас очень важно, что эти государства решили говорить», – приводит ТАСС заявление Пескова Первому каналу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Путин обсудил возобновление переговоров по Украине в ходе телефонного разговора со Стуббом и Стере.

    В ходе беседы с представителями Европы президент России выразил готовность принять Владимира Зеленского в Москве.

    Позже помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о договоренности Владимира Путина, Александра Стубба и Йонаса Гара Стере провести при необходимости новые переговоры.

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    28 октября 2026, 10:14 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе поднялись выше 1125 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе превысили 1125 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе поднялись выше 1125 долларов
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В среду утром биржевые цены на газ в Европе выросли на 1,6%, превысив 1125 долларов за тысячу кубометров.

    Ноябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах открыли торги на отметке 1122,2 доллара за тысячу кубометров. К 9:50 мск показатель вырос до 1125,7 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 1108,1 доллара, передает РИА «Новости» данные лондонской биржи ICE.

    Отметки в 1100 долларов цены на газ впервые с 2022 года достигли в понедельник. Значительное удорожание связано с конфликтом на Ближнем Востоке. В сентябре цены на газ впервые с декабря 2022 года превысили 1000 долларов. Средняя цена прошлого месяца составила 897,1 доллара – на 20% выше уровня августа.

    Исторический рекорд цен на газ в Европе был установлен весной 2022 года – 3892 доллара за тысячу кубометров. С начала работы европейских газовых хабов в 1996 году столь устойчиво высоких цен не наблюдалось до 2021-2022 годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 1100 долларов.

    В понедельник они преодолели эту отметку впервые с конца 2022 года.

    На прошлой неделе котировки поднялись выше 1050 долларов.

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    28 октября 2026, 10:30 • Новости дня
    Генпрокурор ЕС не получил ответов от фон дер Ляйен по делу Pfizergate

    Politico: Генпрокурор ЕС не дождался ответов от фон дер Ляйен по Pfizergate

    Tекст: Вера Басилая

    Офис генерального прокурора Евросоюза (EPPO) пока не смог получить от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ответов на вопросы по делу о нарушениях при закупке вакцин, сообщает Politico.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен до сих пор не предоставила личного заявления и не ответила на вопросы Европейской прокуратуры (EPPO) в рамках расследования нарушений при закупках вакцин от коронавируса, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Главный прокурор ЕС Лаура Ковеши пожаловалась на отказ некоторых европейских политиков давать показания из-за уверенности в том, что они находятся выше закона. При этом она отказалась уточнять, идет ли речь о деле Pfizergate, которое ведомство расследует с 2024 года.

    В 2025 году суд ЕС в Люксембурге признал Еврокомиссию виновной в нарушении правил прозрачности. Ведомство скрыло от журналистов СМС-переписку фон дер Ляйен с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурлой, в которой обсуждались закупки вакцин для стран евроблока в разгар пандемии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце действия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен спровоцировали скандал во время визита канадского премьер-министра Марка Карни в Страсбург.

    Напомним, Урсула фон дер Ляйен была признана Европейским судом юстиции ответственной за укрывательство информации по контрактам на закупку вакцин против коронавируса.

    По данным прессы, попытки получить доступ к переписке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer при переговорах по закупке вакцин в 2021 году выявили серьезные пробелы в прозрачности руководства Еврокомиссии.

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