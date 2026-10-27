Сеул отозвал восемь дипломатов с Украины

Yonhap: Южная Корея отозвала восемь дипломатов с Украины из-за ссоры

Tекст: Игорь Иножарский

Южная Корея ранее отозвала своего посла на Украине Пак Ки Чана и решила сократить персонал посольства, объяснив это нежеланием Киева решать возникший спор и угрозой российских авиаударов, передает Yonhap.

«На данный момент отозвано восемь человек», – заявил Чо Хён. Он добавил, что отзыв стал неизбежным из-за того, что Украина не смогла должным образом решить вопрос. Министр подчеркнул, что в случае эскалации спор может угрожать дипломатическим отношениям между странами. По его словам, оставшийся на Украине персонал прилагает все усилия для защиты южнокорейских граждан.

Несмотря на конфликт, Южная Корея продолжает поддерживать Украину, участвуя в конференциях по восстановлению и оказывая гуманитарную помощь.

Спор начался после того, как в сентябре Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН публично сообщил о передаче Сеулу двух северокорейских военных. Южная Корея заявила, что стороны договаривались держать передачу в тайне для защиты солдат и их семей в КНДР, и потребовала официальных объяснений, извинений и гарантий неповторения инцидента. Офис Зеленского отрицал наличие договоренности о секретности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Южная Корея приняла решение отозвать своего посла на Украине обратно в страну. Перед этим глава МИД республики Чо Хён назвал полученное от Украины извинение за разглашение передачи двух пленных военных из КНДР недостаточным. В сентябре власти Южной Кореи потребовали от Киева официальных извинений за заявление Владимира Зеленского о передаче Сеулу северокорейских военнопленных.