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Сеул назвал недостаточными извинения Украины
Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён заявил во вторник, что полученное от главы МИД Украины Андрея Сыбихи извинение за разглашение передачи двух пленных военных из КНДР в Сеул не соответствует ожиданиям Сеула.
Южная Корея получила от Украины сообщение с извинениями за раскрытие факта передачи в Сеул двух военнопленных из КНДР, но считает его недостаточным и ниже ожидаемого уровня, после того как президент Украины Владимир Зеленский в прошлом месяце публично сообщил о передаче, а его офис отрицал существование договоренности о конфиденциальности, передает Yonhap.
«Я постоянно нахожусь в контакте с министром иностранных дел Украины Андреем Сыбихой по этому вопросу, и он рассказал, насколько сложна ситуация», – сказал Чо на парламентских слушаниях, отвечая на вопрос депутатов о том, извинилась ли Украина. Он уточнил, что в полученных им сообщениях содержались извинения, однако они не соответствуют уровню, которого ожидает Сеул, и пообещал предпринять жесткие меры, включая возможность отзыва посла Южной Кореи на Украине Пак Хи-чана, как предлагали парламентарии.
Глава МИД подчеркнул, что изначально между сторонами была достигнута договоренность не разглашать операцию по передаче пленных, чтобы защитить самих военнослужащих и их семьи, которые остаются в КНДР, при этом с просьбой не делать дело публичным первой выступила украинская сторона. После требования Сеула дать официальные объяснения и извиниться Сыбиха назвал произошедшее «дипломатическим недоразумением» и выразил надежду на скорое урегулирование ситуации.
По данным южнокорейских властей, два военнослужащих из КНДР были захвачены в январе 2025 года в Курской области, где они воевали на стороне России, и прибыли в Южную Корею в середине сентября. Отвечая на вопрос, почему Зеленский мог раскрыть факт передачи, Чо высказал личное предположение, что украинский президент хотел продемонстрировать в ООН, что Киев действует должным образом как либеральная демократия, отметив при этом, что Сеул стремится урегулировать спор по дипломатическим каналам, подчеркивая важность поддержания отношений с Украиной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Южной Кореи пригрозил Украине ответными мерами за передачу Сеулу пленных военнослужащих из КНДР. В прошлом месяце Украина уже спровоцировала дипломатический скандал в Южной Корее, раскрыв детали этой операции с военнопленными. В мае 2026 года Международный комитет Красного Креста сообщил о посещении тысяч военнопленных в России и на Украине.