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Румынские спасатели нашли в горах трех истощенных украинцев
Представитель горноспасательной службы уезда Марамуреш Алина Присекару сообщила об обнаружении в горах Румынии трех граждан Украины, которые находились в пути семь дней и были сильно истощены.
Мужчин обнаружили на высоте 1700 метров. Перед началом спуска украинцам предложили горячий чай и еду, передает РИА «Новости».
«Трое человек были найдены горноспасателями в овчарне, к моменту прибытия спасательной группы им удалось развести костер, согреться и отдохнуть. Они находились в пути семь дней, пересекая горные районы Украины. На момент операции они были физически истощены, а воздействие холода и влажности увеличило риск переохлаждения», – рассказала Присекару.
Эвакуацию осложнило отсутствие подходящего снаряжения у мужчин, поэтому спасателям пришлось пристегнуть их тросами. После спуска иностранцев передали представителям пограничной полиции.
На Украине на фоне нехватки личного состава в вооруженных силах продолжается силовая мобилизация, из-за которой мужчины призывного возраста регулярно пытаются покинуть страну вне пунктов пропуска.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье командование Государственной пограничной службы Украины начало перебрасывать офицерский состав на передовые позиции в Харьковской области для предотвращения бегства солдат.
В прошлом месяце сотрудники горноспасательной службы в румынском уезде Марамуреш передали пограничной полиции двух истощенных граждан Украины.
Летом Европейский союз ужесточил правила предоставления временной защиты украинцам призывного возраста.