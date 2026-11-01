Мужчин обнаружили на высоте 1700 метров. Перед началом спуска украинцам предложили горячий чай и еду, передает РИА «Новости».

«Трое человек были найдены горноспасателями в овчарне, к моменту прибытия спасательной группы им удалось развести костер, согреться и отдохнуть. Они находились в пути семь дней, пересекая горные районы Украины. На момент операции они были физически истощены, а воздействие холода и влажности увеличило риск переохлаждения», – рассказала Присекару.

Эвакуацию осложнило отсутствие подходящего снаряжения у мужчин, поэтому спасателям пришлось пристегнуть их тросами. После спуска иностранцев передали представителям пограничной полиции.

На Украине на фоне нехватки личного состава в вооруженных силах продолжается силовая мобилизация, из-за которой мужчины призывного возраста регулярно пытаются покинуть страну вне пунктов пропуска.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье командование Государственной пограничной службы Украины начало перебрасывать офицерский состав на передовые позиции в Харьковской области для предотвращения бегства солдат.

В прошлом месяце сотрудники горноспасательной службы в румынском уезде Марамуреш передали пограничной полиции двух истощенных граждан Украины.

Летом Европейский союз ужесточил правила предоставления временной защиты украинцам призывного возраста.