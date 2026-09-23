Жданова заявила о превращении Украины в центр мирового черного рынка оружия

Tекст: Вера Басилая

Нелегальная торговля западным вооружением на украинской территории приобрела масштабный характер и перешла под контроль организованных преступных группировок, заявила руководитель делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Жданова заявила, что Украина превратилась в один из самых крупных центров международного черного рынка вооружений при попустительстве стран Запада, передает ТАСС.

По ее словам, это угрожает безопасности не только государств – участников ОБСЕ, но и стран других континентов.

Западные страны не планируют предотвращать дестабилизирующее накопление обычного оружия на украинской территории, а напротив, способствуют этому процессу. Дипломат подчеркнула, что нелегальная торговля западной техникой приобрела масштабный характер. Теперь этот процесс полностью контролируется преступными группировками, которые действуют под покровительством украинских чиновников, командования вооруженных формирований и руководства спецслужб.

«Конкретные случаи обнаружения контрабандных образцов уже были выявлены в ДРК, Нигере, Сомали, Судане и ЦАР. В официальных заявлениях властей Мали и Буркина-Фасо в конце 2025 – начале текущего года упоминалось появление во время вооруженных боестолкновений в Сахаро-Сахельском регионе западного стрелкового оружия и ПТРК, ранее переданных ВСУ», – подчеркнула дипломат.

По словам Ждановой, транспортировка вооружения и военной техники с Украины в страны Ближнего Востока и Африки осуществляется морем. Для этого используются порты Одесской области, включая торговый порт Измаил и паромную переправу «Орловка – Исакча».

Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил об участии западных спецслужб в контрабанде украинского оружия.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о передаче Киевом западного оружия африканским боевикам.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала Украину одним из крупнейших мировых центров нелегальной торговли вооружениями.