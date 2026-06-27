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Сальдо сообщил о гибели мужчины при ударе беспилотника в Алешках
Мужчина погиб в результате удара беспилотника ВСУ по городу Алешки, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в MAX сообщил о гибели мирного жителя в результате атаки украинского дрона на город Алешки.
«В Алешках в результате удара беспилотника погиб мужчина», – написал глава региона в своем блоге.
Помимо человеческих жертв, атака привела к повреждениям энергетической инфраструктуры. Из-за обрывов на линиях электропередачи без света остались несколько населенных пунктов в Алешкинском, Каховском, Голопристанском и Геническом округах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 25 июня в Новой Збурьевке в результате атаки вражеского беспилотника погиб пожилой местный житель.
В середине июня двое мужчин получили травмы при ударе дрона в районе Костогрызово.
В марте украинские беспилотники атаковали жилой дом в городе Алешки.