Сальдо сообщил о гибели мужчины при ударе беспилотника в Алешках

Tекст: Дмитрий Зубарев

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в MAX сообщил о гибели мирного жителя в результате атаки украинского дрона на город Алешки.

«В Алешках в результате удара беспилотника погиб мужчина», – написал глава региона в своем блоге.

Помимо человеческих жертв, атака привела к повреждениям энергетической инфраструктуры. Из-за обрывов на линиях электропередачи без света остались несколько населенных пунктов в Алешкинском, Каховском, Голопристанском и Геническом округах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 25 июня в Новой Збурьевке в результате атаки вражеского беспилотника погиб пожилой местный житель.

В середине июня двое мужчин получили травмы при ударе дрона в районе Костогрызово.

В марте украинские беспилотники атаковали жилой дом в городе Алешки.