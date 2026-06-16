Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.56 комментариев
При атаке БПЛА объект в Нижнем Новгороде получил повреждения
После атаки БПЛА на Нижегородскую область один из объектов в Нижнем Новгороде был поврежден, сообщил мэр города Юрий Шалабаев.
Один из объектов в Нижнем Новгороде получил повреждения после налета дронов, сообщил Шалабаев в Max. Системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку вражеских беспилотников днем 16 июня.
Городские власти подчеркнули, что жилые дома и сопутствующая инфраструктура не были задеты. На одном из атакованных сооружений обнаружили лишь локальные повреждения.
Согласно официальным данным, в результате инцидента с беспилотными летательными аппаратами никто не пострадал.
В начале июня российские системы ПВО отразили ночную атаку беспилотников в небе над Нижним Новгородом.
В конце мая здание областного суда в Нижнем Новгороде получило повреждения в результате налета дронов.
В апреле обломки сбитых аппаратов повредили объект на территории предприятия в Кстовском районе.