МИД: Россия получает от Британии сигналы о возобновлении военных контактов

Tекст: Вера Басилая

Москва регулярно фиксирует намерения Лондона восстановить взаимодействие по военной линии, передает РИА «Новости». При этом британская сторона ограничивается лишь декларативными заявлениями.

«Со стороны британцев нам периодически поступают сигналы о желании возобновить контакты, однако практических действий они не предпринимают», – отметили в российском посольстве.

По словам дипломатов, Великобритании необходимо сделать первый шаг, если страна хочет восстановить канал военных контактов с Россией. В посольстве напомнили, что именно Лондон ранее выступил инициатором сворачивания диалога.

«В мае 2024 года власти Соединенного Королевства под надуманным предлогом выслали российского военного атташе, что разрушило традиционный канал взаимодействия между министерствами обороны. Значит, именно им и нужно сделать первый шаг, чтобы его «починить»», – подчеркнули в посольстве.

Ранее газета The Times опубликовала материал, что британское руководство выразило заинтересованность в восстановлении диалога с российскими военными.

В июне Министерство иностранных дел РФ указало на стремление Лондона спровоцировать прямой конфликт Европы с Москвой.

В начале года Кремль назвал позицию Соединенного Королевства деструктивной.