«Автостат»: Продажи китайских и российских машин в России сравнялись

Tекст: Вера Басилая

За первые семь месяцев 2026 года реализация машин из КНР и РФ на отечественном рынке составила 298,8 тыс. и 296,7 тыс. единиц соответственно, передает РИА «Новости».

Директор «Автостата» Сергей Целиков отметил, что всего за этот период россияне приобрели 730,7 тыс. новых легковушек, превысив прошлогодний показатель на 12,2%.

«Продажи чисто китайских брендов сократились на 17%, до 298,8 тысячи. В то же время реализация автомобилей российских брендов (в том числе новых) увеличилась на 35%, до 296,7 тыс. штук», – сообщил аналитик. Таким образом, рыночные доли марок из двух стран почти сравнялись, составив 40,9% и 40,6%.

Среди китайских производителей лидером стал Haval с результатом 99,7 тыс. проданных автомобилей. За ним следуют Geely и Changan. В пятерку вошли также Jetour и Jaecoo. Среди отечественных марок первенство удерживает Lada, реализовавшая 182,4 тыс. машин. В лидерах также оказались Tenet, Solaris, Evolute и «Москвич».

Кроме того, в июле зафиксирован рост продаж новых мотоциклов на 10,7%, до 8612 единиц. Самой популярной маркой стала Regulmoto, а моделью – Motoland XF300. Всего с начала года реализовано 41,3 тыс. новых мотоциклов, что на 13,8% больше, чем годом ранее. Эксперты подчеркивают, что этот сегмент рынка демонстрирует рост уже шесть месяцев подряд.

Эксперты в начале года спрогнозировали снижение доли новых китайских автомобилей на российском рынке.

Весной аналитическое агентство «Автостат» зафиксировало рост продаж новых легковых машин на 15,1%.

В начале августа Минпромторг отчитался о двукратном увеличении реализации гибридов и электрокаров за семь месяцев.