Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
«Автостат»: Продажи китайских и российских машин в России сравнялись
В период с января по июль продажи автомобилей отечественных и китайских брендов в России достигли практически одинаковых показателей, сравнялись и составили 298,8 и 296,7 тыс. машин соответственно, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.
За первые семь месяцев 2026 года реализация машин из КНР и РФ на отечественном рынке составила 298,8 тыс. и 296,7 тыс. единиц соответственно, передает РИА «Новости».
Директор «Автостата» Сергей Целиков отметил, что всего за этот период россияне приобрели 730,7 тыс. новых легковушек, превысив прошлогодний показатель на 12,2%.
«Продажи чисто китайских брендов сократились на 17%, до 298,8 тысячи. В то же время реализация автомобилей российских брендов (в том числе новых) увеличилась на 35%, до 296,7 тыс. штук», – сообщил аналитик. Таким образом, рыночные доли марок из двух стран почти сравнялись, составив 40,9% и 40,6%.
Среди китайских производителей лидером стал Haval с результатом 99,7 тыс. проданных автомобилей. За ним следуют Geely и Changan. В пятерку вошли также Jetour и Jaecoo. Среди отечественных марок первенство удерживает Lada, реализовавшая 182,4 тыс. машин. В лидерах также оказались Tenet, Solaris, Evolute и «Москвич».
Кроме того, в июле зафиксирован рост продаж новых мотоциклов на 10,7%, до 8612 единиц. Самой популярной маркой стала Regulmoto, а моделью – Motoland XF300. Всего с начала года реализовано 41,3 тыс. новых мотоциклов, что на 13,8% больше, чем годом ранее. Эксперты подчеркивают, что этот сегмент рынка демонстрирует рост уже шесть месяцев подряд.
Эксперты в начале года спрогнозировали снижение доли новых китайских автомобилей на российском рынке.
Весной аналитическое агентство «Автостат» зафиксировало рост продаж новых легковых машин на 15,1%.
В начале августа Минпромторг отчитался о двукратном увеличении реализации гибридов и электрокаров за семь месяцев.