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Россия полностью заместила импорт ряда зарубежных инсулинов
Росздравнадзор: Россия на 100% импортозаместила ряд зарубежных инсулинов
Отечественная фармацевтика перешла на 100-процентный выпуск двухфазного человеческого инсулина и препарата лизпро, надежно обеспечив пациентов жизненно важными лекарствами.
«В России сегодня устойчиво обеспечена доступность инсулинов для пациентов. По целому ряду препаратов – в частности, с МНН Инсулин двухфазный [человеческий генно-инженерный], а также с МНН Инсулин лизпро и Инсулин лизпродвухфазный – импорт замещен отечественными лекарствами», – сообщили в пресс-службе Росздравнадзора, передает ТАСС.
Доля российских препаратов с растворимым инсулином и инсулином изофаном на внутреннем рынке превышает 80%. Кроме того, количество упаковок отечественных лекарств с инсулином гларгином в 2025 году выросло почти на 18% по сравнению с прошлым годом.
В ведомстве подчеркнули, что российские инсулины не уступают импортным аналогам по качеству и эффективности. При этом по показателям доступности и стабильности поставок отечественные препараты уже превосходят зарубежные. Лекарства создаются по стандартам качества и проходят все этапы контроля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпромторг запланировал планомерное увеличение доли отечественных лекарств на внутреннем рынке.
Глава ведомства Антон Алиханов назвал освоение производства аналогов препарата для диабетиков «Оземпик» ключевым успехом фармацевтической отрасли.
В прошлом году руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова объявила о полном импортозамещении этого лекарства российскими компаниями.