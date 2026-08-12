Пасечник: Ребенок погиб в ЛНР из-за атак ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Тяжелые сутки для нашей республики: погиб ребенок, ранены подросток и семь взрослых», – указал Пасечник в Max.

«В Кременной вражеский БПЛА прицельно атаковал идущего по улице 13-летнего мальчика. В результате еще одного удара БПЛА в Кременной ранения получили 16-летний подросток и 69-летний мужчина», – заявил глава ЛНР.

Также в Рубежном дрон атаковал машину скорой помощи, ранения получили водитель и фельдшер. При ударе по придомовой территории пострадала 50-летняя женщина.

Кроме того, атакам подверглись легковые автомобили в Троицком и Сватовском округах, где были ранены двое мужчин и женщина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля в результате налетов украинских беспилотников на территорию ЛНР пострадали два человека.

В середине того же месяца при ударах ВСУ по десяти муниципалитетам республики погибли два мирных жителя.

Рейсовый автобус «Стаханов – Москва» подвергся атаке украинских войск в Лутугинском муниципальном округе.