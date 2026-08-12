Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Пасечник: Ребенок погиб в ЛНР из-за атак ВСУ
В результате украинских ударов по территории Луганской народной республики в последние сутки погиб ребенок, еще восемь человек получили ранения, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
«Тяжелые сутки для нашей республики: погиб ребенок, ранены подросток и семь взрослых», – указал Пасечник в Max.
«В Кременной вражеский БПЛА прицельно атаковал идущего по улице 13-летнего мальчика. В результате еще одного удара БПЛА в Кременной ранения получили 16-летний подросток и 69-летний мужчина», – заявил глава ЛНР.
Также в Рубежном дрон атаковал машину скорой помощи, ранения получили водитель и фельдшер. При ударе по придомовой территории пострадала 50-летняя женщина.
Кроме того, атакам подверглись легковые автомобили в Троицком и Сватовском округах, где были ранены двое мужчин и женщина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля в результате налетов украинских беспилотников на территорию ЛНР пострадали два человека.
В середине того же месяца при ударах ВСУ по десяти муниципалитетам республики погибли два мирных жителя.
Рейсовый автобус «Стаханов – Москва» подвергся атаке украинских войск в Лутугинском муниципальном округе.