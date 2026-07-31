В ЛНР два человека получили ранения в ходе атак дронов

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В районе производственного предприятия ранение получил водитель спецтехники», – написал руководитель республики в Max.

В Кременском районе беспилотный аппарат ударил по придомовой территории, в результате чего пострадал 41-летний мужчина.

Кроме того, от действий противника пострадали транспортные средства в ряде районов, включая Лутугинский, Перевальский и Антрацитовский округа, а также в Красном Луче.

Повреждены объекты гражданской и коммунальной инфраструктуры в нескольких городах. Последствия обстрелов документируют сотрудники Следственного комитета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее в результате ударов украинских боевиков по ЛНР погибли двое мужчин.

Неделей ранее атака вражеского беспилотника на служебную машину в Перевальском муниципальном округе унесла жизнь сотрудника МЧС.

До этого жертвой удара дрона по легковому автомобилю в Троицком муниципальном округе стала местная жительница.