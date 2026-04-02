Туск признал развитие мировой ситуации в пользу России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, ситуация в мире складывается в пользу России, передает РИА «Новости».

По его словам, угроза распада НАТО, ослабление санкций против России, энергетический кризис в Европе, прекращение помощи Украине и блокирование кредита для Киева премьером Венгрии Виктором Орбаном выглядят как «план мечты президента России Владимира Путина».

Ранее президент США в интервью Telegraph сообщил, что рассматривает возможность выхода США из НАТО после отказа альянса поддержать операцию против Ирана. Кроме того, Венгрия ранее заблокировала предоставление Киеву кредита на 90 млрд евро и 20-й пакет антироссийских санкций, связав свою позицию с остановкой транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским о восстановлении Украины и сотрудничестве.

Владимир Зеленский заявил о бесполезности дипломатического молчания в контактах с премьером Венгрии Виктором Орбаном после блокировки Будапештом кредитов Украине.

Глава евродипломатии Кая Каллас назвала заявления президента США Дональда Трампа о возможном выходе Вашингтона из НАТО тревожным сигналом для союзников.