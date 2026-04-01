Axios сообщил о переговорах США и Ирана по Ормузскому проливу

Axios: США и Иран ведут переговоры по Ормузскому проливу

Tекст: Вера Басилая

По данным Axios, США и Иран ведут обсуждение возможного соглашения, в рамках которого Вашингтон может согласиться на перемирие в обмен на открытие Тегераном Ормузского пролива, передает «Интерфакс». Американский портал ссылается на трёх высокопоставленных представителей США.

Один из источников заявил: «США и Иран обсуждают потенциальную сделку, в которую могли бы войти перемирие в обмен на открытие Ираном Ормузского пролива». При этом собеседники издания не уточняют, проходят ли переговоры напрямую между сторонами или с участием посредников.

Также отмечается, что перспективы заключения подобного соглашения пока остаются неясными.

СМИ писали, что власти ОАЭ рассматривают возможность военной поддержки США и союзников для открытия Ормузского пролива.

До этого США сообщили, что не планируют заниматься нормализацией судоходства в Ормузском проливе и намерены завершить военные действия против Ирана в ближайшее время.