Трамп отказался заниматься нормализацией судоходства в Ормузском проливе

Tекст: Антон Антонов

Президент США подчеркнул, что такие страны, как Франция и Китай, должны самостоятельно заботиться о безопасности своих судов и поставках нефти и газа через пролив, передает ТАСС.

«Мы очень скоро уйдем оттуда, – заявил Трамп. – Что будет с проливом? Мы не будем иметь к этому никакого отношения». По его словам, у США «нет причин этим заниматься». Президент пояснил, что завершение американской военной операции против Ирана ожидается в течение двух или трех недель.

Также Трамп заявил, что для завершения операции с Ираном не требуется заключения сделки с Тегераном. По его словам, смена режима в Иране не входила в его задачи – целью американской политики был недопуск появления у Ирана ядерного оружия, и эта цель, по его мнению, достигнута, передает РИА «Новости».

Президент США также отметил, что его не беспокоят возможные удары Ирана по объектам американских компаний на Ближнем Востоке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, наблюдаются свидетельства того, что США планируют против Ирана теперь и наземную операцию. В субботу исполнился ровно месяц, как США и Израиль напали на Иран.

Несмотря на то, что США практически полностью уничтожили флот Ирана, Ормузский пролив, через который проходит около 20% мирового трафика нефти, частично был заблокирован. Это спровоцировало резкую реакцию мировых рынков и скачок цен на энергоносители. Тегеран разрешил проход судам из дружественных стран – России, Китая, Индии, Ирака и Пакистана.

