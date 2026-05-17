Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Лёше был стержень.
Пожар на АЗС в Пятигорске полностью потушен
Крупный пожар на АЗС в Ставропольском крае удалось полностью ликвидировать, сообщила пресс-служба регионального МЧС в Max-канале.
«Благодаря слаженной работе огнеборцев МЧС Ставрополья пожар полностью ликвидирован», – сказано в сообщении.
До этого вечером субботы МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в Пятигорске.
Напомним, взрыв случился во время разгрузки газовоза, после чего начался пожар. По предварительным данным, причиной стало нарушение правил техники безопасности. Как уточнил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, при происшествии пострадали шесть человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов заявил, что взрыв с последующим возгоранием в Пятигорске не связан с атакой БПЛА.