Силы ПВО на подлете к Москве уничтожили три дрона с 23 часов вечера
На подлете к Москве уничтожено три дрона ВСУ с 23 часов вечера, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.
«Уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 23.155.
Через несколько минут Собянин добавил, что ликвидирован еще один беспилотник, летевших к столице.
Напомним, в течение пятницы силы ПВО сбили девять дронов ВСУ, направлявшихся к столице, о чем мэр города сообщал в Max-канале.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу над Россией перехватили и уничтожили 355 украинских беспилотников самолетного типа.