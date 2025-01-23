Путин поручил проверить работу властей Оренбуржья по последствиям паводков

Tекст: Валерия Городецкая

Путин поручил Контрольному управлению президента и Генеральной прокуратуре проверить работу Минстроя и властей Оренбургской области по преодолению последствий прошлогодних паводков, передает ТАСС. Поручение было дано в ходе совещания с членами правительства после выслушивания докладов министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина и губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

Глава государства подчеркнул, что это решение не связано с недоверием, а продиктовано необходимостью получения информации из разных источников. «Хочу, чтобы и Ирек Энварович, и губернатор отнеслись к этому с пониманием. Дело не в каком-то недоверии, а в том, что информация должна поступать из разных источников», – отметил президент.

Поручение о проведении проверки будет оформлено заместителем главы администрации президента Максимом Орешкиным.

Ранее в МЧС назвали причиной увеличения числа наводнений в России аварийное состояние гидротехнических сооружений. Сообщалось, что правительство выделило на ремонт гидросооружений в регионах 270 млн рублей.