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Правительство выделило на ремонт гидросооружений в регионах 270 млн рублей
Мишустин подписал распоряжение о выделении 270 млн рублей на гидротехнические работы в регионах
На восстановление гидротехнических сооружений и улучшение экологии рек в ряде регионов, включая расчистку реки Кальмиус в ДНР, направлено почти 270 млн рублей, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Из этой суммы почти 240 млн рублей предназначено для ремонта 177 комплексов гидротехнических сооружений, которые пострадали после весенних паводков 2024 года. В этих регионах планируется восстановить поврежденные грунтовые откосы дамб, очистить водоотводящие лотки от иловых отложений, устранить трещины на бетонных конструкциях и восстановить антикоррозийную защиту, говорится на сайте правительства.
Федеральное финансирование позволит привести в порядок гидротехнические сооружения, защищающие 223 города и поселка с населением более 1,1 миллиона человек. Кроме того, 30 млн рублей предусмотрено на расчистку 9-километрового участка реки Кальмиус в Донецкой народной республике. Это улучшит экологическое состояние реки в населенных пунктах Ларино, Павлоградское и Придорожное.
Работы выполняются в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», который направлен на защиту и восстановление природных водоемов по всей стране. Проект включает в себя мероприятия по модернизации инженерных систем и повышению экологической безопасности водных ресурсов.