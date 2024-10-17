  • Новость часаЗеленский назвал ядерное оружие альтернативой вступлению Украины в НАТО
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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Биохимия определит экономику счастья

    Отказ от ВВП как главного экономического показателя обсуждается давно. В основном все крутится вокруг понимания, что растить надо не некую абстрактную цифру – это неизбежно превращается в самоцель. Растить надо счастье людей.

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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Госзаказ возвращает культуре смысл

    Госзаказ призван компенсировать дефицит соразмерности культуры развернувшимся реалиям возвращенной истории. То есть хочешь – не хочешь, но нашему обществу предстоит большой разговор о своей самоидентификации и построение планов на исторические перспективы.

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    17 октября 2024, 17:56 • Новости дня

    Правительство выделило на ремонт гидросооружений в регионах 270 млн рублей

    Мишустин подписал распоряжение о выделении 270 млн рублей на гидротехнические работы в регионах

    На восстановление гидротехнических сооружений и улучшение экологии рек в ряде регионов, включая расчистку реки Кальмиус в ДНР, направлено почти 270 млн рублей, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

    Из этой суммы почти 240 млн рублей предназначено для ремонта 177 комплексов гидротехнических сооружений, которые пострадали после весенних паводков 2024 года. В этих регионах планируется восстановить поврежденные грунтовые откосы дамб, очистить водоотводящие лотки от иловых отложений, устранить трещины на бетонных конструкциях и восстановить антикоррозийную защиту, говорится на сайте правительства.

    Федеральное финансирование позволит привести в порядок гидротехнические сооружения, защищающие 223 города и поселка с населением более 1,1 миллиона человек. Кроме того, 30 млн рублей предусмотрено на расчистку 9-километрового участка реки Кальмиус в Донецкой народной республике. Это улучшит экологическое состояние реки в населенных пунктах Ларино, Павлоградское и Придорожное.

    Работы выполняются в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», который направлен на защиту и восстановление природных водоемов по всей стране. Проект включает в себя мероприятия по модернизации инженерных систем и повышению экологической безопасности водных ресурсов.

    17 октября 2024, 05:54 • Новости дня
    Харьковские власти поддержали референдум о вхождении области в состав России
    Харьковские власти поддержали референдум о вхождении области в состав России
    @ Ukrinform/Cover Images/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев поддержал инициативу о проведении референдума по вхождению региона в состав России, отметив необходимость детального изучения общественного мнения.

    Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА «Новости» о поддержке референдума по вопросу вхождения региона в состав России. Он подчеркнул, что находится на стороне жителей в этом вопросе, однако отметил необходимость более глубокого изучения общественного мнения.

    Во время встречи с жителями села Граково Харьковской области к Ганчеву обратились с просьбой провести референдум о присоединении к России на контролируемой территории. Ганчев заявил, что такое решение должны принимать все жители области, вне зависимости от их гражданства.

    Ганчев добавил, что многие жители региона, находящиеся в оккупации, также могут поддерживать эту идею. Он отметил, что их политическая воля будет определяющим фактором. По словам Ганчева, поступающие пожелания граждан уже отражают общественное мнение, и требуется его более масштабное изучение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Харьков и область будут освобождены в ближайшее время для обеспечения безопасности России.

    Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в Харьковскую область прибыли отбывавшие наказание в местах лишения свободы мобилизованные украинцы.

    Кроме того, депутат Госдумы России, член комитета по безопасности Михаил Шеремет сообщил, что жители Одессы просят спасти их от произвола киевского режима и освободить город.

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    16 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    Депутат Бундестага заявил об изменении позиции Шольца по конфликту на Украине

    Депутат Бундестага Котре: Шольц изменил позицию по переговорам с Россией и конфликту на Украине

    Депутат Бундестага заявил об изменении позиции Шольца по конфликту на Украине
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию по отношению к конфликту на Украине, а правительство ФРГ допустило возможность проведения германо-российских переговоров, заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

    По его словам, заявления Шольца о необходимости участия России в следующей мирной конференции по вопросу Украины свидетельствуют о важном изменении в политике немецкого лидера, пишут «Известия».

    Котре отметил, что ранее правящие партии Германии упорно сопротивлялись любым попыткам диалога с Россией, тогда как АдГ всегда критиковала такую политику как инфантильную. Депутат подчеркнул, что даже во время холодной войны США и Советский Союз вели переговоры, и выразил надежду, что Шольц готов возвестить о новой эре в отношениях между странами.

    Кроме того, он отметил, что, по информации немецкой национальной службы новостей Tagesschau, правительство Германии рассматривает возможность проведения германо-российских переговоров. Это свидетельствует о стремлении Берлина к налаживанию диалога с Москвой, что ранее было маловероятным на фоне напряженности в отношениях из-за конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шольц заявлял, что Германия стремится к продолжению переговоров с Россией, несмотря на все сложности в отношениях, и готов обсуждать с Путиным вопросы, связанные с Украиной. Ранее немецкие СМИ сообщали, что канцлер намеревался связаться с Путиным в преддверии саммита G20 в Бразилии.

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    17 октября 2024, 13:40 • Видео
    «Теперь Украина воюет с тремя странами»

    «Украина воюет с тремя странами – Россией, Ираном и Северной Кореей», – заявил Владимир Зеленский в ходе презентации своего «плана победы» в Верховной раде. По изначальной задумке с такого заявления должен был начаться новый этап конфликта. Но у США сейчас другие планы, поэтому Зеленского опять обидели.

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    16 октября 2024, 23:44 • Новости дня
    На Западе поставили Украине условие для вступления в НАТО

    Associated Press: Границы Украины должны быть четко демаркированы для вступления в НАТО

    На Западе поставили Украине условие для вступления в НАТО
    @ Wiktor Dabkowski/Zuma/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Западные дипломаты считают, что Украина может вступить в НАТО только после четкой демаркации своих государственных границ, что позволит определить условия действия пятой статьи Североатлантического договора.

    Украина для вступления в НАТО должна иметь четко определенные государственные границы, сообщает Associated Press со ссылкой на западных дипломатов. Такое условие позволит точно определить, в каких случаях будет применяться пятая статья Североатлантического договора о коллективной обороне.

    Украинский президент Владимир Зеленский представил в Верховной раде план победы, где первым пунктом стоит немедленное приглашение Украины в альянс.

    В плане также упоминается снятие ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории и размещение на Украине «комплексного неядерного пакета сдерживания» России.

    Зеленский надеется завершить конфликт до 2025 года.

    В российском МИД данный план назвали набором бессвязных лозунгов. Кроме того, постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила, что альянс в ближайшее время не планирует приглашать Украину в свои ряды.

    Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что возможное вступление Украины в НАТО представляет угрозу для безопасности России, и эти риски стали одной из причин начала специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский презентовал в Раде свой «план победы», который включает приглашение Украины в НАТО «уже сейчас».

    При этом канцлер Германии Олаф Шольц остался на прежней позиции относительно вступления Украины в НАТО после встречи с Зеленским.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков отметил, что так называемый мирный план Зеленского является прикрытием для продолжения политики США, направленной на ведение войны до последнего украинца. 

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    16 октября 2024, 20:02 • Новости дня
    Убийство участника СВО в Подмосковье оказалось заказным

    Источник: Военного в Подмосковье убили в результате спланированного нападения

    Убийство участника СВО в Подмосковье оказалось заказным
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Убийство вернувшегося со специальной военной операции военнослужащего в Московской области, совершенное в среду, носит заказной характер, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Убийство тщательно спланировали, сказал собеседник ТАСС. Злоумышленники поджидали транспортное средство военного в засаде на въезде в поселок и, возможно, следили за его передвижениями. В настоящий момент другие подробности расследования не разглашаются.

    Напомним, в Московской области убили заместителя начальника воинской части, который недавно вернулся домой со специальной военной операции, его расстреляли в упор. Возбуждено уголовное дело.

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    17 октября 2024, 08:22 • Новости дня
    Ростех: Ракету «Изделие 305» ни разу не подавили средствами РЭБ в зоне СВО

    Ростех сообщил о неуязвимости ракеты «Изделие 305» для средств РЭБ в зоне СВО

    Ростех: Ракету «Изделие 305» ни разу не подавили средствами РЭБ в зоне СВО
    @ mil.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Легкая многоцелевая управляемая ракета «Изделие 305» успешно избегала подавления радиоэлектронными средствами противника в зоне спецоперации, оставаясь высокоточным оружием, сообщили в Ростехе.

    Ракета «Изделие 305», разработанная Конструкторским бюро машиностроения (КБМ), успешно действует в зоне специальной военной операции, сообщает ТАСС. По данным Ростеха, за все время ее использования средства радиоэлектронной борьбы противника ни разу не смогли подавить ее канал управления, и ракета всегда точно поражает цель. Это делает ее одним из самых удачных видов управляемого вооружения армейской авиации.

    Ракета обладает высокой точностью и гибкостью применения, оснащена мощной боевой частью, что позволяет эффективно уничтожать широкий спектр целей, включая бронетехнику и различные сооружения. Одной из ключевых особенностей «Изделие 305» является высокая степень защиты от радиоэлектронных помех. Для управления ракетой используются несколько режимов, включая «выстрелил – забыл», при котором система самонаведения захватывает цель до пуска.

    Основное применение ракеты «Изделие 305» осуществляется с вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М, что позволяет минимизировать риск ответной атаки благодаря дальности полета до 14,5 тыс. метров. Ракета оснащена осколочно-фугасной боевой частью массой 25 кг и оптической тепловизионной головкой самонаведения. Она способна развивать скорость до 230 м/с и предназначена для уничтожения как инженерных сооружений, так и основных боевых танков.

    Высокоэффективные ракеты «Изделие 305», применяемые в том числе с вертолетами Ка-52М, представляют серьезную угрозу для вооруженных сил Украины, говорилось в статье Forbes. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что «Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий.

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    17 октября 2024, 12:29 • Новости дня
    Неизвестные разгромили цех деталей для вертолетов в Петербурге

    Шесть человек в масках разгромили цех на Кингисеппском шоссе в Петербурге

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Петербурге на Кингисеппском шоссе неизвестные в масках разгромили цех по производству вертолетных деталей, забрав у рабочих мобильные телефоны.

    В Петербурге произошел инцидент, связанный с нападением на цех по производству деталей для вертолетов, передает «Газета.RU» со ссылкой на Telegram-канал Baza. Происшествие случилось в ночь на 14 октября на Кингисеппском шоссе, когда шесть человек в масках проникли на территорию завода. Злоумышленники, вооруженные молотками и топорами, начали разрушать оборудование цеха.

    По словам работников, находившихся на месте происшествия, неизвестные разбивали станки с помощью подручных средств. Один из нападавших угрожал сотрудникам и заставил их сдать мобильные телефоны. Весь инцидент длился всего несколько минут, после чего группа скрылась в неизвестном направлении.

    На данный момент сотрудники завода занимаются оценкой нанесенного ущерба. Информации о том, кто может быть ответственен за нападение, пока нет. Однако существует версия, что к инциденту могут быть причастны конкуренты предприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральный райсуд Омска заключил под стражу на два месяца двух 16-летних подростков, обвиняемых в поджоге вертолета. Подростки, будучи учениками седьмого класса, проникли на территорию аэропорта в Ноябрьске и подожгли вертолет, поскольку неизвестные обещали им за это денежное вознаграждение. Сообщалось, что вертолет принадлежал авиакомпании Utair, а ущерб составил около 300 млн рублей.

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    17 октября 2024, 09:27 • Новости дня
    ВС России уничтожили основную часть 152-й бригады ВСУ под Красноармейском
    ВС России уничтожили основную часть 152-й бригады ВСУ под Красноармейском
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска ликвидировали основную часть 152-й отдельной егерской бригады ВСУ под Красноармейском в Донецкой народной республике. Уничтожены новобранцы без боевого опыта.

    Российские войска уничтожили значительную часть 152-й отдельной егерской бригады вооруженных сил Украины в районе Красноармейска, сообщает ТАСС. По словам представителя силовых структур, большая часть бригады погибла в ходе боевых действий. Подразделение состояло преимущественно из новобранцев, не имевших боевого опыта. Некоторые солдаты сбежали с поля боя.

    По данным силовиков, на ранее контролируемых ВСУ территориях остаются сотни тел украинских военнослужащих. Поскольку ситуация на линии боевого соприкосновения не позволяет провести полноценные погребальные обряды, тела временно хоронят на месте.

    Силовики также отмечают, что ВСУ предпринимают попытки выхода малыми группами из Селидова. Это явление не имеет массового характера, но становится все более частым. Оперативная обстановка для украинских военных вокруг Селидова ухудшается, и вскоре они могут оказаться перед выбором между утилизацией личного состава или попыткой вывода своих сил из города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин заявил о наличии всех предпосылок для «охвата» города Селидово на Красноармейском направлении. Подконтрольные киевскому режиму населенные пункты Кураховка и Селидово попадают в клещи российских военных. На линии фронта в районе города Селидово, подконтрольного Киеву, украинские силы столкнулись с ухудшением ситуации.

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    16 октября 2024, 21:03 • Новости дня
    Прокурор рассказал, как была использована тяга генерала Попова к ставкам

    Прокурор: Генерал Цоков использовал любовь Попова к ставкам на тотализаторе для личного обогащения

    Прокурор рассказал, как была использована тяга генерала Попова к ставкам
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Генерал-лейтенант Олег Цоков организовал преступную группу, похитившую из госбюджета более 114,5 млн рублей, он привлек генерал-майора Ивана Попова, зная его любовь к ставкам на спортивном тотализаторе, заявил прокурор в Тамбовском гарнизонном военном суде.

    В Тамбовском гарнизонном военном суде начался процесс по делу о хищении из госбюджета более 114,5 млн рублей, передает ТАСС. В преступную группу входили генерал-майор Иван Попов и бизнесмен Сергей Моисеев, которые обвиняются в хищении металлических конструкций из фонда ВГА Запорожской области. Прокурор заявил, что уголовное дело в отношении организатора группы, генерал-лейтенанта Олега Цокова, было прекращено из-за его смерти.

    Обвинительное заключение гласит, что Цоков разработал преступный план, зная любовь Попова к ставкам. «Зная увлеченность Попова ставками на результаты спортивных событий, путем подкупа его жены автомобилем, стоимость которого составляет около четырех миллионов рублей, путем уговора Моисеева, разработал преступный план», – говорится в обвинительном заключении полковника юстиции.

    Прокурор подчеркнул, что преступная группа около полугода совершала хищения металлоконструкций, распределяя роли для обмана вышестоящего командования и ВГА Запорожской области. Хищения производились в таких городах, как Мелитополь, Бердянск, Тула, Балашиха, Дмитров, Москва и других.

    Генерал Попов заявил в суде, что обвинения против него не имеют оснований, и свою вину он не признает. В отличие от него, бизнесмен Моисеев полностью признал свою вину.

    Ранее военные следователи закрыли уголовное дело в отношении генерал-лейтенанта Олега Цокова, одним из ключевых участников которого был бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов.

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    17 октября 2024, 13:22 • Новости дня
    Эксперт назвал условие проведения референдума в Харьковской области

    Политолог Скачко: Опыт Донбасса и Новороссии подсказывает, что харьковчане захотят войти в состав России

    Эксперт назвал условие проведения референдума в Харьковской области
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    После того беспредела, который учинили ВСУ, а также учитывая опыт Донбасса и Новороссии, вероятность, что жители Харьковской области захотят войти в состав России, очень высока, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее глава российской администрации Харьковской области поддержал идею референдума о вхождении региона в состав России.

    «Референдум о вхождении Харьковской области в состав России станет шагом, который подтвердит серьезность намерений Москвы», – считает Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». По его мнению, проведение плебисцита будет возможным лишь после освобождения всей территории региона.

    «Когда ВСУ будут выдавлены за пределы Харьковской области, перед ВС России будет стоять задача по обеспечению безопасности местных жителей. Референдум же в очередной раз покажет, что Москва не захватывает и не аннексирует территории, о чем говорят на Западе, а предоставляет людям, проживающим в регионе, возможность определять свою судьбу», – пояснил собеседник.

    Скачко не исключает, что одним из условий завершения СВО станет всенародный опрос на Украине. Что касается непосредственно потенциального референдума в Харьковской области, то прогнозировать его результаты рано, считает он. Впрочем, по его мнению, «после того беспредела, который устроили ВСУ», а также учитывая опыт Донбасса и Новороссии, вероятность, что жители региона захотят войти в состав России, очень высока».

    А вот что можно спрогнозировать с уверенностью – так это реакцию Запада. «Там, конечно, не признают результаты, как это было с итогами плебисцита в других регионах. Более того, для них это станет поражением – военным и мировоззренческим. Позиция Киева же будет повторять позицию США и Европы. Вот только их мнение мало кого интересует», – заключил Скачко.

    Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев поддержал население в вопросе проведения референдума о вхождении в состав России. С идеей выступили жители села Граково. Ганчев ответил, что такое решение должны принимать все жители области.

    «Для жителей Харьковской области сейчас не имеет значения гражданство, принимать будут решение не только граждане, которые уже получили гражданство России. Есть люди, которые сейчас в Харькове живут, они находятся в оккупации – уверен, пускай не все, но много людей, если бы могли задать нам этот вопрос, они бы тоже его задали», – сказал он, его слова приводит РИА «Новости». При этом глава администрации подчеркнул, что общественное мнение нужно изучить подробнее.

    На фоне рассуждений о возможности проведения референдума пророссийское подполье сообщает, что ВСУ пригрозили оставить позиции на Харьковском направлении. По словам собеседника РИА «Новости», украинские военнослужащие жалуются, что у них мало офицеров, ощущается нехватка дронов, ПТРК и боеприпасов, а в частях процветает дезертирство.

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    17 октября 2024, 11:48 • Новости дня
    Пленный ВСУ обвинил командование 59-й бригады в расстреле россиян

    Украинский пленный сообщил о расстреле российских военнопленных офицером ВСУ

    Пленный ВСУ обвинил командование 59-й бригады в расстреле россиян
    @ Maxym Marusenko/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный украинский военный Константин Колесников сообщил о расстрелах российских военнопленных заместителем командира роты и его помощником из 59-й бригады ВСУ.

    По его словам, замкомандира одной из рот 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и его помощник участвовали в расстреле российских военнопленных, сообщает ТАСС. Колесников отметил, что лично видел, как заместитель командира роты с позывным Дох и его помощник с позывным Немец совершали эти преступления.

    Колесников рассказал, что Немец расстреливал военнопленных, добавив, что сам он, находясь в плену, не подвергался насилию и издевательствам. Он отметил, что ему дали возможность выжить, и если кто-то был ранен, ему оказывали медицинскую помощь.

    Пленный Колесников призвал своих сослуживцев сдаваться, так как в сложившихся условиях это может быть единственным способом выжить для солдат ВСУ. Колесников сдался в плен в январе 2024 года в районе села Первомайского на Красноармейском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, часть командного состава 59-й мотопехотной бригады ВСУ была привлечена к ответственности после информации в социальных сетях о значительных потерях из-за приказов командования. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Донецке совещание по расследованию военных преступлений Украины.

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    17 октября 2024, 12:22 • Новости дня
    Токаев объяснил непобедимость России

    Токаев назвал непобедимость России результатом ее военного потенциала и поддержки народа

    Токаев объяснил непобедимость России
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о непобедимости России благодаря ее военному потенциалу и поддержке политики президента Владимира Путина населением.

    Выступая на пленарном заседании Astana Think Tank Forum, Токаев заявил о невозможности победить Россию военным путем.

    Как передает ТАСС, Токаев объяснил это высоким военным потенциалом России, поддержкой ее населения политики президента Владимира Путина и историческими аспектами страны.

    В своей речи Токаев отметил, что уже обсуждал эту тему с канцлером Германии Олафом Шольцем, подчеркивая, что военная непобедимость России – это установленный факт. Он призвал к мирному урегулированию конфликтов и поддержал реалистичные планы по разрешению ситуации, предложенные Китаем и Бразилией.

    Токаев также затронул тему конфликта на Украине, назвав войну на взаимное истребление альтернативой мирному урегулированию. Он выразил опасения, что некоторые мировые силы могут быть заинтересованы в таком развитии событий, но предостерег, что это приведет к катастрофическим последствиям. Президент Казахстана подчеркнул важность конструктивных переговоров как проявления стратегического благоразумия, а не слабости.

    Напомним, на встрече с Шольцем в Астане Токаев заявил, что Россия обладает ядерным оружием, а в военном отношении ее невозможно победить.

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    17 октября 2024, 10:30 • Новости дня
    Захарова предложила альтернативу ультиматуму Мерца по Украине

    Захарова предложила Германии прекратить поставки оружия Украине для мира

    Захарова предложила альтернативу ультиматуму Мерца по Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова высказалась против поставок Германией оружия Украине, прокомментировав слова Фридриха Мерца о российском ультиматуме.

    Захарова подчеркнула, что если Германия действительно стремится к прекращению боевых действий на Украине, ей следует остановить поставки вооружений киевскому режиму, передают «Известия».

    «А ультиматум пусть жене своей объявит», – отметила дипломат.

    Лидер партии «Христианско-демократический союз» Фридрих Мерц ранее выразил мнение, что Россия должна выполнить определенные условия, которые могут быть восприняты как ультиматум.

    Официальный представитель МИД заявляла, что урегулирование на украинской территории невозможно без учета российских интересов. Она также подчеркнула, что все субъекты, входящие в состав России, не являются предметами переговоров по Украине.

    Замглавы МИД Сергей Рябков в свою очередь заявлял, что Россия не пойдет на какие-либо ультиматумы по украинскому конфликту.

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    16 октября 2024, 20:18 • Новости дня
    Врачей и учителей предложено исключить из списка профессий для выдачи ВНЖ

    Володин предложил исключить здравоохранение и образование из упрощенного ВНЖ иностранцам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил исключить сферы здравоохранения и образования из списка профессий, по которым иностранцы могут получить вид на жительство (ВНЖ) в России в упрощенном порядке.

    По словам Володина, это позволит улучшить качество подготовки специалистов внутри страны. Он отметил, что министерство труда должно обосновать выбор профессий, доступных для иностранцев по упрощенной процедуре ВНЖ, и поручил профильному комитету запросить позицию министерства, передает ТАСС.

    «Надо изначально вывести из перечня специальностей такие направления, как здравоохранение и образование. Только так. Тогда наша лучшая научная, преподавательская школа будет готовить качественных специалистов», – заявил Володин. Он подчеркнул, что важно создать условия, при которых молодые специалисты, окончившие учебу, будут возвращаться в профессию.

    Кроме того, Володин выразил сомнения в целесообразности привлечения мигрантов в сферу здравоохранения, отметив, что только 34% выпускников медицинских вузов возвращаются работать в больницы. Он добавил, что необходимо обсудить, почему выпускники не идут в профессию, прежде чем привлекать мигрантов для работы врачами и медсестрами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство внутренних дел России предложило сократить квоту на временное проживание иностранных граждан в 2025 году почти вдвое, до 5,5 тыс. разрешений, чтобы оптимизировать миграционные процессы в стране, а также сообщалось, что в предыдущие годы квота уже уменьшалась, что связано с изменениями в миграционной политике России.

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    17 октября 2024, 10:05 • Новости дня
    УАЗ признал проблемы с машинами для СВО

    УАЗ объяснил проблемы с автомобилями на СВО санкциями и потерей поставщиков

    УАЗ признал проблемы с машинами для СВО
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Проблемы с качеством автомобилей УАЗ для СВО возникли из-за введенных санкций и потери ключевых поставщиков, сообщили в компании Sollers (владеет УАЗом).

    Представители компании Sollers, владеющей УАЗом, отметили, что завод ведет работу по переходу на альтернативных поставщиков и развитие производственной базы, передает «Газета.Ru».

    «В 2022 году в условиях санкционных ограничений УАЗ столкнулся с тяжелейшим вызовом потери своих ключевых поставщиков», – сообщили в Sollers.

    Военкор Дмитрий Стешин отметил, что качество автомобилей УАЗ на фронте оставляет желать лучшего. По его словам, машины требуют значительных доработок перед использованием. Он привел пример, когда «УАЗ Патриот» был полностью разобран и собран заново для устранения дефектов, но все равно возникли проблемы с задним мостом.

    Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин указал на низкую культуру производства как причину частых отказов автомобилей УАЗ. Он считает, что перед отправкой на СВО автомобили должны проходить строгую приемку и все проблемы необходимо устранять до поставки.

    Компания Sollers отметила, что УАЗ проводит семинары для военнослужащих по техническому обслуживанию автомобилей на базе «Барс Сармат» в Запорожской области, чтобы повысить надежность техники на фронте.

    Ранее был создан специальный чат-бот для помощи военнослужащим по эксплуатации и ремонту переданных Минпромторгом автомобилей УАЗ.

    До этого Минпромторг передал фронту более 600 таких автомобилей.

    Между тем вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр предложил запретить «Буханки» для общих дорог.

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    17 октября 2024, 01:59 • Новости дня
    Харрис отказалась продолжать курс Байдена в случае победы

    Камала Харрис заявила о намерении не продолжать курс Байдена в случае своего президентства

    Харрис отказалась продолжать курс Байдена в случае победы
    @ Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Камала Харрис заявила, что в случае победы на выборах не станет продолжать курс Байдена и представит свой подход к управлению страной, подчеркнув свой жизненный опыт и новые идеи.

    Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис заявила о своем намерении не продолжать президентский курс Джо Байдена в случае своей победы на выборах в ноябре. Об этом она заявила в интервью телеканалу Fox News, подчеркнув, что ее президентство будет основано на собственных жизненном и профессиональном опыте, а также новых идеях.

    «Мое президентство не будет продолжением президентского курса Джо Байдена, и как любой другой президент, который приступает к выполнению своих полномочий, я привнесу свой жизненный и профессиональный опыт и новые идеи», – сказала Харрис, передает ТАСС.

    Она также отметила, что значительная часть ее карьеры прошла вне Вашингтона, что отличает ее от Байдена.

    Харрис также подчеркнула, что представляет новое поколение лидеров, что, по ее мнению, предоставляет ей уникальную точку зрения на президентство. Ранее в интервью ABC она затруднилась назвать конкретные отличия в своих возможных действиях от политики Байдена, заявив, что ей ничего не приходит на ум.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Камала Харрис выразила уверенность, что Америка должна продолжать оказывать международную поддержку, несмотря на внутренние вызовы.

    При этом кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил обеспокоенность, что из-за действий нынешнего американского правительства существует риск начала третьей мировой войны в ближайшие месяцы. 

    Трамп также заявил об отказе от повторных дебатов с вице-президентом страны Камалой Харрис.

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