Армения противопоставила себя Белоруссии

Tекст: Анастасия Куликова

Россия якобы пытается провести в Армении «операцию по смене власти», но страна не «будет управляться как Белоруссия» и «не станет губернией». С таким заявлением выступил спикер армянского Национального собрания Ален Симонян. Белорусский МИД заявил решительный протест временному поверенному в делах Армении в Минске Артуру Саргсяну.

«Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать», – отметил представитель ведомства Руслан Варанков. Он назвал заявление Симоняна предвыборным популизмом и попыткой отвлечь армянский народ от внутренних проблем, к которым относятся бедность, безработица и стагнация регионов.

«Результаты же так называемого «сбалансированного» прозападного курса официального Еревана наглядны: депопуляция, хроническая экономическая нестабильность и полная внешнеполитическая зависимость, вынуждающая марионеточно обслуживать чужие саммиты», – добавил представитель МИД Белоруссии. В министерстве подчеркнули, что различают армянский народ и действующее руководство страны.

«Белорусов и армян связывают прочные исторические узы, и мы убеждены: рано или поздно руководство Армении внемлет здравому смыслу и вернется к конструктивному диалогу с нашей страной, чтобы наши государства вновь стали подлинно дружескими и стратегическими партнерами», – заявил Варанков.

Симонян не стал комментировать ноту протеста белорусского МИД и отказался извиняться за свои слова о Минске. Более того, он вновь нахамил руководству Белоруссии – на этот раз посоветовал думать «о процессе выращивания большого количества картофеля». По мнению спикера парламента, отношения между странами ухудшаются не из-за его заявлений. Симонян считает, что причина напряженности «находится глубже»: речь об «отношении к Армении как к коллеге по ОДКБ, неуважительном мнении об армянской государственности» и другие факторы.

«Армения не будет периферийной провинцией, Армения не будет находиться в политической зависимости, Армения повысит свой уровень суверенитета. Пример белорусского управления неприемлем как для моей страны, так и для меня», – сказал он. По словам спикера парламента, каждая страна выбирает политический курс самостоятельно, при этом власти закавказской республики, как считает Симонян, «выбрали путь демократии».

Такая «демократия» пришлась по душе европейским политикам. На этой неделе в Ереване состоялись два международных мероприятия с участием лидеров Европы: саммит ЕС – Армения, а также саммит Европейского политического сообщества. Среди гостей последнего оказался и Владимир Зеленский, который сделал ряд провокационных антироссийских заявлений, несмотря на то что закавказская республика по-прежнему юридически считается союзником Москвы.

Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты назвали его участие в саммитах ценой, которую Никол Пашинян выплачивает Брюсселю за поддержку перед выборами, а также объяснили молчание премьера Армении на угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве. В экспертном сообществе отмечают:

дипломатическая война между Арменией и Белоруссией началась примерно два года назад.

В середине мая 2024 года Александр Лукашенко встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Белорусский президент назвал операцию в Нагорном Карабахе «освободительной войной» и рассказал, что перед ее началом обсуждал с азербайджанским коллегой варианты ее исхода.

Это сильно обидело Пашиняна – настолько, что политик заявил: ни он, ни другие официальные лица Армении не посетят Белоруссию, пока там президентом является Лукашенко. Тогда же армянский премьер отмечал, что ничего не исключает насчет членства республики в ОДКБ. Он допустил, что Ереван останется в объединении, если белорусский лидер найдет «такие слова извинений и объяснений», которые будут «приемлемы» для армянского народа.

Затем в декабре 2024-го Пашинян и Лукашенко поспорили на саммите ЕАЭС. Премьер Армении заявил, что делегация страны будет участвовать в дистанционном формате на мероприятии сообщества в мае 2025 года. «А что у вас за проблема? Далеко до Минска? Некому вас подвезти? Мы организуем доставку вашей делегации, если нужно», – прокомментировал белорусский лидер, а позже иронично добавил, что для дистанционного выступления может не быть возможностей.

«Нынешняя дипломатическая перепалка возникла не на пустом месте, но ее контекст все же носит местный характер и связан с выборами, которые состоятся через месяц», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Пашинян и его партия делают ставку на тех, кто связывает будущее закавказской республики с Европой. Поэтому нынешнее армянское руководство считает удачной возможностью в электоральной кампании противопоставить себя постсоветскому прошлому», – уточнил политолог.

По его мнению, антибелорусский выпад спикера парламента Алена Симоняна был целенаправленным. «Задача Еревана, по всей видимости, состояла в том, чтобы спровоцировать скандал, а затем поляризовать общественно-политическое мнение в стране», – предположил Ткаченко. Он объяснил: есть существенная часть армян, которые видят свое будущее с Россией и другими странами СНГ, есть те, кто делает ставку на Европу, а есть колеблющаяся часть, которую и пытаются расколоть такими ходами, как выпад в адрес Минска.

На этом фоне Ткаченко обратил внимание на взвешенную реакцию белорусского МИД. «Это связано с мудростью и опытом дипломатии Белоруссии, которая понимает, чего пытается добиться Армения – а именно, повторю, грандиозного скандала с руганью и, возможно, высылкой послов. Белорусы же в этом дзюдо уклонились от удара. Они подсветили неадекватность поведения спикера парламента Армении, но не стали предпринимать иные шаги», – заметил политолог.

О том, что нынешние заявления армянского руководства продиктованы предвыборной повесткой, чем реальной политикой, говорит и Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. «Судя по всему, нынешние власти Армении чувствуют свою слабость в преддверии выборов и пытаются сохранить бразды правления якобы громкими речами о государственной независимости, сближении с Евросоюзом. В рамках этой же риторики они делают колкие заявления в адрес Минска», – отметил парламентарий.

Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, также назвал антибелорусские заявления Симоняна абсурдными. «Остается надеяться, что присутствующие в республике здоровые силы возьмут верх и армянский народ в конечном итоге сделает правильный выбор», – отметил собеседник. По его мнению, армянские власти, судя по всему, решили вести страну по пути Украины образца 2013-2014 годов. «В рамках этой политики Ереван заигрывает с Евросоюзом, ссорится с Минском и пытается отдалиться от России», – уточнил спикер.

Джабаров назвал прошедший в Ереване саммит Европейского политического сообщества с участием ряда лидеров стран Европы попыткой повлиять на волеизъявление армянских избирателей в преддверии парламентских выборов. Кроме того, добавил парламентарий, участие Владимира Зеленского в работе саммита – попытка сделать оскорбительный жест в сторону Москвы. Что касается последних действий армянских властей на мировой арене, сенатор счел их вызывающими. «Напрасно Армения думает, что Евросоюз будет за нее сражаться – в прямом или метафорическом смыслах. Страна явно идет по пути потери государственности», – подчеркнул собеседник. Он напомнил, что

никто из европейских стран не помог республике решать региональные проблемы последних лет.

«Похожий сценарий сначала реализовывался в Грузии. От его последствий государство не может оправиться до сих пор. Затем такие события происходили на Украине. Теперь на очереди – Армения. Пашинян выбрал, мягко говоря, не самый лучший образец для подражания», – указал Джабаров.

Ткаченко, в свою очередь, отметил, что дистанцирование Еревана от России – процесс, который начался еще в 2018 году с «цветной революции» в Армении. «Армянское руководство пыталось проводить многовекторную политику: одновременно взаимодействовать с Москвой, Брюсселем и Вашингтоном. Это нас устраивало», – сказал эксперт.

«Но сейчас – в коротком промежутке перед выборами – премьеру нужны проевропейские и антироссийские заявления, и он со своими соратниками выступает с ними. Вместе с тем я не удивлюсь, если Пашинян в случае победы по итогам голосования первым делом отправится в Москву и опять будет говорить о том, что он большой друг России. Все потому, что экономика республики в существенной степени зависит от доступа на российский рынок», – заключил Ткаченко.