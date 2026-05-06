Американский самолет-разведчик замечен над Черным морем
Американский разведывательный самолет вновь выполнил полет над нейтральными водами Черного моря, совершив несколько кругов вне гражданских авиационных коридоров, сообщили информагентства.
Полет американского самолета-разведчика Bombardier Challenger 650 Artemis II был зафиксирован над нейтральными водами Черного моря, передает ТАСС. Борт вылетел с аэродрома в румынской Констанце и совершил несколько кругов, следуя вне установленных для гражданской авиации маршрутов на высоте порядка 11 тыс. метров, при этом не входя в воздушное пространство каких-либо стран.
Источник агентства сообщил, что подобные полеты этого самолета ранее уже отмечались не только над Черным морем, но и вокруг Калининградской области. Тогда Bombardier Challenger 650 Artemis II выполнял рейсы над нейтральными водами Балтийского моря, а также пересекал воздушное пространство Литвы и Польши, взлетая с того же аэродрома в Констанце.
Кроме того, некоторое время назад на аналогичном маршруте над Черным морем был замечен самолет Gulfstream IV, принадлежащий ВВС Швеции. Он также совершил несколько кругов, изначально стартовав из Бухареста и сейчас возвращаясь туда же.
Ранее американский самолет-разведчик пролетел над Черным морем рядом с Россией 23 апреля. До этого самолет-разведчик США совершил облет побережья Крыма и Краснодарского края.
Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация США выполняет наблюдательные полеты вблизи российских рубежей на переоборудованном бизнес-джете Artemis II.