В Польше стартовали учения НАТО с участием 3,5 тыс. военных
В Польше стартовали масштабные учения Amber Shock 2026 с участием более 3,5 тыс. военнослужащих из стран НАТО, включая США, сообщает радиостанция RMF24.
Маневры проходят на полигоне в Ожише и продлятся до пятницы, когда завершатся стрельбами боевыми патронами, передает РИА «Новости».
В учениях задействованы военнослужащие 2-го кавалерийского полка армии США, а также представители других подразделений стран-союзников. Как уточняет подполковник многонациональной дивизии «Северо-Восток» Дариуш Гузенда, общее число участников превышает 3,5 тыс., а количество военной техники достигает нескольких сотен единиц.
«В ходе учений участники будут отрабатывать тактические и огневые задачи, улучшая взаимодействие и демонстрируя единство и надежность членов НАТО в выполнении своих общих обязательств в области безопасности», – отметил Гузенда.
Учения Amber Shock 26 являются частью более крупных маневров под кодовым названием Saber Strike 26, которые в этом году проходят одновременно в Польше, Литве и Финляндии.
24 апреля французские и польские военные намерены провести совместные маневры над Балтийским морем для тренировки применения ядерного оружия по целям на российской и белорусской территории.