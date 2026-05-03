Красный Крест направил спецсредства для очистки Туапсе от нефти

Tекст: Ольга Иванова

Российский Красный Крест направил в Туапсе партию специализированного оборудования для борьбы с последствиями разлива нефтепродуктов, передает РИА «Новости». В регион поступили инструменты для сбора загрязненных материалов, включая грабли, лопаты и более 5 тыс. мешков для отходов.

«Российский Красный Крест доставил в Туапсе более 11 тыс. единиц специализированного инвентаря и средств индивидуальной защиты для обеспечения ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов и загрязнением прибрежной территории», – сообщили в организации.

Специалисты, работающие на месте аварии, получили 2 тыс. респираторов с запасными фильтрами, защитные очки, комбинезоны и перчатки. Также им предоставили специальный крем для очистки кожи. Все средства уже переданы администрации Туапсинского района для защиты здоровья участников восстановительных работ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с берегов Туапсе вывезли более 13 тыс. кубометров мазута.

В Туапсе установили новые заграждения после удара по нефтезаводу.

В Туапсинском округе Кубани ввели режим ЧС.