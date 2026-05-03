Силы ПВО за четыре часа сбили 75 украинских дронов над российскими регионами
Российские средства ПВО за четыре часа уничтожили 75 беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны.
В министерстве в Max подчеркнули: «в период с 12:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской областей и Московского региона».
Ранее в Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО в течение четырех часов сбили 52 украинских беспилотника самолетного типа на территории нескольких регионов России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минобороны сообщили, что в течение прошедшей ночи системы противовоздушной обороны ликвидировали 334 беспилотных летательных аппарата вооруженных сил Украины над регионами России.