ПВО за ночь сбила 334 украинских беспилотника над регионами России

Перехват целей осущвествлялся над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. Кроме того, беспилотники были сбиты в небе над Московским регионом и Крымом, сказано в сообщении ведомства в «Максе».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в частности, над Ленинградской областью ликвидированы 59 беспилотников. Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Пулково.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие меры используются для борьбы с вражескими беспилотниками, в том числе атакующими нефтяную инфраструктуру на Балтике. Сообщалось, что ВСУ используют для пролета беспилотников воздушный коридор над прибалтийскими республиками.

