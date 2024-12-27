СК предъявил обвинения экс-главам администрации президента Украины

Tекст: Александра Юдина

СК предъявил обвинения бывшим главам администрации президента Украины Игорю Райнину и Андрею Богдану, передает ТАСС.

Им вменяется организация обстрелов и других преступлений против мира и безопасности на территории Донецкой и Луганской народных республик.

С августа 2016 года по февраль 2020 года Райнин и Богдан последовательно занимали должность главы администрации президента Украины и входили в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В пресс-службе СК заявили, что именно в это время подконтрольные им боевики осуществили многочисленные обстрелы населенных пунктов Донбасса.

По данным следствия, в результате этих действий были убиты и ранены 123 человека, включая 11 детей. Кроме того, более 390 объектов гражданской инфраструктуры было разрушено.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские следователи заочно предъявили обвинения бывшему председателю СВР Украины Владиславу Бухареву и экс-командующему ССО ВСУ Григорию Галагану за участие в обстрелах населенных пунктов в Донбассе. Также в Москве решили заочно провести суд над командиром центра спецопераций «Запад» ВСУ полковником Андреем Матвиишиным за удары по Курской и Брянской областям.