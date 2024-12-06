СК заочно предъявил обвинения экс-главам СВР и ССО Украины

СК России заочно обвинил в обстрелах экс-главу СВР Галагана и командующего ССО ВСУ Бухарева

Tекст: Вера Басилая

Следственный комитет России предъявил заочно обвинения бывшему председателю Службы внешней разведки (СВР) Украины Владиславу Бухареву и бывшему командующему силами специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины Григорию Галагану, следует из сообщения в Telegram-канале СК.

В СК заявили, что эти должностные лица обвиняются в руководстве украинскими формированиями в Донецкой и Луганской народных республиках, которые вели обстрелы населенных пунктов, в результате были ранены и погибли 190 человек, включая 12 детей, разрушен и повреждено более 400 объектов гражданской инфраструктуры.

Также завершено расследование против украинского солдата Александра Гусака. Он ранее рассказал, что его взводу было приказано расстрелять гражданский поезд, и во время выполнения этой задачи он убил троих российских солдат.

Следственный комитет пояснил, что, помимо признательных показаний Гусака, в деле имеется видеозапись произошедшего. Российские следователи продолжают принимать меры по розыску и аресту как Бухарева и Галагана, так и других лиц, причастных к преступлениям в Курской области и других регионах России.

Владимир Зеленский в июле отправил в отставку командующего силами специальных операций ВС страны Григория Галагана, а в сентябре уволил Владислава Бухарева с должности главы службы внешней разведки и назначил его первым заместителем главы службы безопасности Украины.

Ранее в Москве решили заочно провести суд над командиром центра спецопераций «Запад» ВСУ полковником Андреем Матвиишиным за удары по Курской и Брянской областям.

Также сдавшийся украинский боевик Александр Гусак рассказал, что получил приказ от командира расстрелять трех пленных российских солдат в Курской области.