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СК заочно предъявил обвинения экс-главам СВР и ССО Украины
СК России заочно обвинил в обстрелах экс-главу СВР Галагана и командующего ССО ВСУ Бухарева
Российские следователи заочно предъявили обвинения бывшему председателю СВР Украины Владиславу Бухареву и экс-командующему ССО ВСУ Григорию Галагану за участие в обстрелах населенных пунктов в Донбассе, сообщили в Следственном комитете России.
Следственный комитет России предъявил заочно обвинения бывшему председателю Службы внешней разведки (СВР) Украины Владиславу Бухареву и бывшему командующему силами специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины Григорию Галагану, следует из сообщения в Telegram-канале СК.
В СК заявили, что эти должностные лица обвиняются в руководстве украинскими формированиями в Донецкой и Луганской народных республиках, которые вели обстрелы населенных пунктов, в результате были ранены и погибли 190 человек, включая 12 детей, разрушен и повреждено более 400 объектов гражданской инфраструктуры.
Также завершено расследование против украинского солдата Александра Гусака. Он ранее рассказал, что его взводу было приказано расстрелять гражданский поезд, и во время выполнения этой задачи он убил троих российских солдат.
Следственный комитет пояснил, что, помимо признательных показаний Гусака, в деле имеется видеозапись произошедшего. Российские следователи продолжают принимать меры по розыску и аресту как Бухарева и Галагана, так и других лиц, причастных к преступлениям в Курской области и других регионах России.
Владимир Зеленский в июле отправил в отставку командующего силами специальных операций ВС страны Григория Галагана, а в сентябре уволил Владислава Бухарева с должности главы службы внешней разведки и назначил его первым заместителем главы службы безопасности Украины.
Ранее в Москве решили заочно провести суд над командиром центра спецопераций «Запад» ВСУ полковником Андреем Матвиишиным за удары по Курской и Брянской областям.
Также сдавшийся украинский боевик Александр Гусак рассказал, что получил приказ от командира расстрелять трех пленных российских солдат в Курской области.