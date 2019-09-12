Зеленский уволил главу украинской разведки

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Речной флот России ждет кардинальное обновление

Современные круизные лайнеры выводят речной флот России на новый уровеньФото: Михаил Солунин/ТАСС
Впервые за несколько десятков лет Россия построила собственный речной круизный лайнер. Спущенное на воду в Нижнем Новгороде судно «Мустай Карим» не только задаст новый уровень комфорта на фоне устаревших лайнеров советского времени. Строительство серии подобных судов – важнейший проект для всей российской промышленности. Подробности...
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Шойгу очистит Приднестровье от советских снарядов

Шойгу лично занимается восстановлением мира в Приднестровье с начала 90-х годовФото: Вадим Савицкий/ТАСС
Россия и Молдавия намерены утилизировать боеприпасы, лежащие на складах Приднестровья со времен СССР. Это планировалось сделать еще в 1997 году, но дело сдвинулось с мертвой точки лишь на днях – после визита в Молдавию министра обороны Сергея Шойгу. Президент Додон признал, что закрытие складов поможет разрядить напряженность в этой горячей точке. Подробности...
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За что снова убили Гуфа

Тимати и Гуф разочаровали поклонниковФото: Тимати/Youtube
Музыкант Тимур Юнусов, больше известный как Тимати, удалил со своего аккаунта на YouTube клип на песню «Москва», которую он записал совместно с Алексеем Долматовым, более известным как Гуф. Почему песня вызвала ярость поклонников этих известных в молодежной среде музыкантов и какие выводы можно сделать из произошедшего? Подробности...
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Британия вступает в состояние полураспада

Отделение Шотландии от Британии на фоне Брексита представляется весьма вероятным сценариемФото: Stewart Kirby/Zuma/ТАСС
Против премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона взбунтовалась судебная власть целого региона – Шотландии, грозя сорвать его интригу по выводу Британии из ЕС. Помимо прочего, это нужно воспринимать как намек: если премьер-министр доведет свою затею до конца, Великобритания рискует лишиться Шотландии и буквально развалиться на части. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Идеологический враг придает нашей жизни смысл и цель

Алексей Алешковский, сценарист
Сон разума рождает чудовищ. Мы не хотим слушать друг друга, мы не хотим говорить друг с другом. Кто не с нами, тот против нас: если эта большевистская мудрость до сих пор руководит нами, какой смысл говорить о свободе и демократии. Подробности...

Что не так с российским феминизмом

Антон Крылов, журналист
Интернет-скандалистки полностью загораживают собой хрупкое тельце нормального, а не экстремального российского феминизма. В результате многие мужчины и женщины не верят, что умные и неагрессивные феминистки в принципе существуют в природе. Подробности...
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Мусор заставил забыть про ядерные ракеты

Андрей Кортунов, Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД)
Что сегодня больше угрожает существованию человечества – стратегические ядерные ракеты или одноразовые пластиковые пакеты? Здравый смысл подсказывает, что все-таки, скорее, ракеты. Подробности...
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      Во Франкфурте открывается ежегодный автомобильный салон

      Во Франкфурте-на-Майне открывается крупнейший ежегодный автосалон, где гиганты автомобильной индустрии представят свои разработки. Например, немецкая компания Audi покажет несколько новинок, одна из которых – электровнедорожник Audi e-tron AI:Trail
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      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
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              Зеленский уволил главу украинской разведки

              12 сентября 2019, 13:12

              Текст: Евгения Шестак

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              Украинский лидер Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности главы службы внешней разведки и назначил его первым заместителем главы службы безопасности Украины.

              Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

              Зеленский назначил Бухарева первым заместителем главы службы безопасности Украины – начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

              Кроме того, указом №683 президент назначил Александра Руснака начальником департамента контрразведки СБУ.

              В 2014 году, до избрания в парламент, Бухаров уже работал первым заместителем главы СБУ. Также был офицером по особо важным поручениям главы СБУ. 

              Газета ВЗГЛЯД ранее писала, почему Бухарев мало годится для должности главы украинской разведки.

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