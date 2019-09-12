Зеленский уволил главу украинской разведки

Украинский лидер Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности главы службы внешней разведки и назначил его первым заместителем главы службы безопасности Украины.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

Зеленский назначил Бухарева первым заместителем главы службы безопасности Украины – начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Кроме того, указом №683 президент назначил Александра Руснака начальником департамента контрразведки СБУ.

В 2014 году, до избрания в парламент, Бухаров уже работал первым заместителем главы СБУ. Также был офицером по особо важным поручениям главы СБУ.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала, почему Бухарев мало годится для должности главы украинской разведки.

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