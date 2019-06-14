Новому главе украинской разведки уготована особая роль

Президент Украины Владимир Зеленский принял нетривиальное кадровое решение. Его старый друг и сосед генерал-лейтенант Владислав Бухарев стал начальником Службы внешней разведки страны. Чем необычно это кадровое назначение, почему Бухарев мало годится для этой должности - и чем он на самом деле будет заниматься на данном посту?

Некоторое время ходили слухи, что Бухарев будет назначен новым главой СБУ, что было все-таки несколько более логично, чем его появление во главе СВРУ. Владислава Бухарева называют «сбушником до мозга костей» – он никогда не служил на территории России, имеет исключительно украинское образование (даже в советское время он учился в Киевском общевойсковом училище по специальности связист), и служил в СБУ с момента ее основания.

Бухарев прошел все оперативные должности, пока и.о. президента Турчинов не назначил его в 2014 году замначальника СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. После победы Порошенко на выборах, Бухарева тут же с этой позиции сняли, но Турчинов подвел свою креатуру к Тимошенко. И Бухарев избрался в Раду от партии «Батькивщина». Ходят слухи, что Порошенко уволил Бухарева из СБУ за то, что тот во время работы по антикоррупционной линии что-то нарыл на Петра Алексеевича.

А вот к внешней разведке Владислав Бухарев никогда никакого отношения не имел. У него, правда, есть медаль от ФСБ РФ «За сотрудничество», что заставляет его теперь на каждом шагу оправдываться. Он получил ее за участие в совместной с РФ, США и некоторыми странами Латинской Америки операции по пресечению деятельности наркокартеля.

Назначение сотрудников контрразведки или следователей по обычным уголовным делам во внешнюю разведку – в принципе очень сомнительная практика. Это не просто разные сферы деятельности, это чуждые ментальности. Дело даже не в образовании или специфике оперативной работы. Эти миры никак не пересекаются. Положительных примеров история еще не видела.

Предыдущий руководитель СВРУ Егор Божок ставил себе целью разрушить украинскую разведку до основания, начиная со зданий, заканчивая кадрами и финансами. Он собирался полностью перестроить СВРУ на англосаксонский лад, в максимально короткие сроки избавиться от всех кадров, учившихся в Советском Союзе или России, а финансирование намеревался получать исключительно из западных дотаций, называя их «инвестициями в разведку».

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Чем намерен теперь заниматься Владислав Бухарев, совершенно непонятно, поскольку никаких программных заявлений он пока не делал. При деятельном соучастии Егора Божка американские и английские инструкторы разобрали СБУ на винтики и затем свинтили вновь, только вот произвести тотальную замену кадров не удалось в связи с их отсутствием. В последние годы киевский Институт разведки пополнился англоязычными преподавателями, в том числе и из числа канадских украинцев, но должный уровень подготовки кадров так и не достигнут.

38-летний карьерный дипломат с брюссельским прошлым Божок клял все советское, которое мешало ему добиваться результатов и пытался в ручном режиме руководить оперативной работой, созывая у себя в кабинете бесконечные совещания. Он объяснял это тем, что, построив в Святошинском районе под Киевом «украинское Лэнгли», не хочет тянуть 25 километров оптико-волоконной связи до прежнего здания СВРУ в Киеве, на Нагорной улице на Татарке. Опасно, враги врезаться могут. Так что сотрудники были вынуждены чуть ли не ежедневно мотаться из Киева в «лес».

Кроме того, Божок был склонен публично унижать своих подчиненных, обвинять их непрофессионализме (как будто сам был профессионалом). Все это не добавляло любви к нему среди сотрудников СВРУ, а англосаксонские порядки нравились далеко не всем. На этом фоне Бухарев, который на 12 лет старше Божка, наверняка получит на некоторое время кредит доверия, несмотря на отсутствие у него опыта работы в разведке.

В послужном списке Бухарева написано, что он «участвовал в АТО» в Славянске и Красном Лимане (правда, непонятно, в каком качестве). Это обстоятельство может негативно сказаться на предполагаемых попытках наладить каналы общения с Москвой посредством разведки. Не то, чтобы с ним вообще отказались разговаривать, в конце концов еще не с такими приходилось общаться, но все-таки это не идеальная фигура для такой роли.

Главным оперативным достоинством нового начальника СВРУ остается его исключительная личная близость к президенту Зеленскому.

Она просто дружат семьями уже более 10 лет. «Квартал 95» регулярно устраивает бесплатные концерты в родном городе Бухарева – Лебедине, точнее в селе Подопригоры, «исторической малой Родине» Бухарева. На жену нового начальника СВРУ Елену зарегистрирована в собственность квартира в элитном доме в Ялте, в Крыму в одном подъезде с квартирой, записанной на первую леди – Елену Зеленскую.

Ходили слухи, что Елена Бухарева оформлена сценаристкой «Квартала 95», но пресс-служба администрации президента их поспешила опровергнуть. Считается, что генерал Бухарев кум одного из основных фронтменов сатирической группы – Евгения Кошевого. Мать и дочь Бухаревы активно участвуют в жизни и деятельности «Квартала 95», в том числе и в период предвыборной компании Зеленского. А молодая Юлия Бухарева пробует себя в вокале, но также в рамках концертов поп-музыки, которые устраивает продюсерский центр «Квартала 95». Иными словами, генерал Бухарев на должности начальника СВРУ – это не столько государственная фигура, сколько личные глаза и уши президента Зеленского.

Украинское законодательство в вопросе разведки так устроено, что СВРУ при некотором желании можно превратить в личный источник информации главы государства, в структуру, в которой аккумулируется все секретные информационные потоки. Так, к примеру, действовал Ющенко, а до него Кучма, эту систему и изобретший.

Президент Зеленский, похоже, собирается этот механизм реанимировать. Только вот опираться он привык не на профессиональные кадры, а на личных друзей и старых знакомых.

Украина уже получила Бакарева из «Квартала 95» на должности замначальника СБУ. Теперь они получает генерала Бухарева на СВРУ. Неплохого следователя, который на должности начальника Налоговой службы поставил вымогательства с предпринимателей на поток. Он ничего не знает о специфике внешней разведки, зато будет иметь постоянный доступ к президенту Зеленскому и снабжать информацией его лично, минуя другие заинтересованные инстанции. Это тоже такой способ функционирования государственной системы, особенно в украинском варианте, в котором внешняя разведка постепенно превращается в филиал англосаксонских служб и в дорогостоящую игрушку.

Прежний глава СВРУ Егор Божок утверждал, что украинская разведка интересна для западных служб «географией и менталитетом». Под менталитетом он имел в виду близкородственную связь с русскими, легкость внедрения украинцев в России (еще бы что-нибудь с акцентом сделать) и доброжелательное отношение со стороны россиян. При этом самостоятельность разведывательной деятельности считается не слишком нужной.

Возможно, что генерал Бухарев будет придерживаться такой же или схожей линии, выполняя в том числе и личные поручения президента Зеленского. Интенсифицировать же разведывательную деятельность СВРУ за пределами Украины ему вряд ли удастся, для этого нет никаких предпосылок, в первую очередь кадровых. Но если же его деятельность на посту главы СВРУ будет способствовать восстановлению отношений с Москвой, то это надо будет только приветствовать. Пока, правда, нет никаких оснований так думать, поскольку

весь жизненный опыт генерала Бухарева связан исключительно с украинской действительностью. Другого мира он не знает, что большой минус для сотрудника разведки.

Привычка мыслить только местными категориями, непонимание других стран и народов, а лишь сравнение их с собственной деревней – дорога в никуда для любого сотрудника разведки, а уж для ее руководителя тем более. Отсутствие общего кругозора будет сильно мешать Бухареву на его новой работе, и он точно не сможет избавиться от тотального влияния английских и американских советников. А для того, чтобы хотя бы выстроить систему связи с Москвой и наладить коммуникацию, потребуются и специфические разведывательные навыки, поскольку все эти движения должны проходить в стороне от англоязычных соглядаев.

И пока нет оснований думать, что Бухарев обладает такими умениями и полномочиями. А, собственно говоря, ничего больше нас интересовать не должно.