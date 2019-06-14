Новому главе украинской разведки уготована особая роль

Взгляд
14 июня, пятница  |  Последнее обновление — 18:12  |  vz.ru
Разделы

Налог Чубайса заставит россиян позеленеть

Подписав Парижские соглашения по климату, Россия обязалась сократить выбросы углекислого газаФото: Владимир Смирнов/ТАСС
Анатолий Чубайс призвал обложить россиян новым налогом. На этот раз «зеленым», то есть экологическим. Цель – пресечь выбросы углекислого газа, помочь развитию солнечной и ветряной энергетики. Но новый налог не сделает страну чище, а россиян – богаче, полагают эксперты. Подробности...
Перейти а раздел…

Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
Перейти а раздел…

Как дело Голунова изменит Уголовный кодекс

Четверть всех заключенных в России сидит по «голуновской» статье УКФото: Станислав Красильников/ТАСС
Журналист Иван Голунов уже давно на свободе, а резонанс от его дела не утихает. Дело дошло до законодателей. Так, партия «Справедливая Россия» оперативно внесла в Госдуму закон о том, чтобы платить по 15 тыс. рублей компенсации за день отсидки каждому, чей арест впоследствии был признан незаконным. Эсеры уверяют, что готовили проект давно, но в «Единой России» уже заявили, что сугубо «хайпожорские» законы поддерживать не станут. Подробности...
Перейти а раздел…

Чем британский спецназ опасен для России

Перед британским спецназом поставят задачу бороться с «тайными действиями» МосквыФото: Ints Kalnins/Reuters
Военный спецназ Британии переориентируют на противостояние России. Вместо борьбы с террористами на Ближнем Востоке элитных военных начнут использовать для раскрытия «тайных действий» Москвы на Украине, в Прибалтике или Африке. Насколько опасны намерения Лондона и чем может ответить Россия? Подробности...
Перейти а раздел…

Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
Перейти а раздел…

Несистемная оппозиция превращается в толпу городских сумасшедших

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Можно заламывать руки, истерить о безнадежности «этой страны» и бесполезности любых усилий. А можно просто кропотливо работать над исправлением проблем, пороков и несправедливостей, постепенно меняя тем самым систему в целом. Подробности...

Как Россия и Запад поменялись местами

Андрей Бабицкий, журналист
Президенты США и политики рангом пониже регулярно произносят речи, в которых акцентируется божественное предначертание американской политики. Но в Ветхом Завете совсем иной народ выступает в качестве избранного. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев

Брутальный юнисекс Range Rover Velar

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
Подробности...
    Перейти а раздел…

    Подвиг русских в Сербии закончился предательством

    Какие российские продукты – самые лучшие в мире

    Обсуждение: 11 комментариев

    Честный ВЗГЛЯД: Восхищение «Чернобылем» пугает

      Перейти а раздел…

      Чернобыль переживает туристический бум

      После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны
      Подробности...

      Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане

      В пятницу в Восточно-Китайском море произошло опасное сближение российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» и американского эсминца Chancellorsville. По оценке российской стороны, именно американский корабль подошел на расстояние до 50 метров. Этот случай заставляет вспомнить инциденты, которые закачивались столкновением кораблей
      Подробности...

      Путин и Си Цзиньпин открыли павильон для панд в Московском зоопарке

      Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили новый павильон Московского зоопарка, где приняли участие в передаче двух больших панд: самки по кличке Диндин и самца Жуи
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Кайлер Групп»: История о том, как с нуля преуспеть в швейном деле

        «Tiki Kook»: Красивое хобби, которое приносит прибыль

        «УМНАЯ SREDA»: Как сделать скамейку из 5 тысяч пакетов

          Перейти а раздел…
          В будущем мир может перейти к 4-дневной рабочей неделе. А что для вас важнее – больше отдыхать или больше зарабатывать?
          • Готов меньше работать и меньше получать

          • Готов работать больше за соответствующую зарплату

          Где вы планируете провести летний отпуск?
          • В путешествии по России

          • За рубежом

          • На даче

          • Останусь дома

          • Не пойду в отпуск, буду работать

          Минздрав предложил повысить «возраст детства» до 21 года. А когда вы почувствовали себя взрослым?
          • До 16 лет

          • С 16 до 21 года

          • После 21 года

          • После 30 лет

          • После 40 лет

          • После 50

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Работу систем разбившегося «Суперджета» признали штатной
            В Грузии предложили запретить российский флагПсихолог прокомментировала панические атаки у журналиста ГолуноваЛидер партии Зеленского отказался говорить на украинском языкеМинистр обороны Румынии «раскрыл» военные планы России в Черном море
            ЕК заявила о вмешательстве в выборы в Европарламент из РоссииВ Латвии переименовали школу им. ПушкинаГермания не поверила американским «доказательствам» вины Ирана в подрыве танкеровСК объяснил убийство отца сестрами Хачатурян
            Уволенный из-за дела Голунова генерал полиции собрался на пенсиюКиев предложил Молдавии импортировать газ из ЕС по украинской ГТССын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве материНазваны самые загруженные по пятницам дороги Москвы

            русский мир


            Жители 12 областей Украины просят российское гражданство

            немягкая посадка


            МАК опубликовал отчет по катастрофе «Суперджета» в Шереметьево

            глобальная стратегия


            ЕС заявил об успехе «двойственного подхода» в сдерживании России

            Видео

            военно-морской флот


            Нужны ли России новые авианосцы

            выбросы углекислого газа


            Налог Чубайса заставит россиян позеленеть

            между Западом и Востоком


            Президент Польши перепутал смелость с глупостью

            «Ночной губернатор»


            Как арестованный генерал СК заслужил черную репутацию

            викторина


            Враги Пушкина – кто они?

            Голунов и «перестройка»


            Алексей Алешковский: Как превратить протест в абсурд

            Давление на юань


            Александр Купцикевич: Почему Трамп хочет экономического «самоубийства» Китая

            поздравительная телеграмма


            Максим Соколов: Как измельчала русская эмиграция

            на ваш взгляд


            В будущем мир может перейти к 4-дневной рабочей неделе. А что для вас важнее – больше отдыхать или больше зарабатывать?

            Новому главе украинской разведки уготована особая роль

            Владислав Бухарев (справа) будет крайне необычным главой внешней разведки Украины    14 июня 2019, 18:00
            Фото: szru.gov.ua
            Текст: Евгений Крутиков

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Президент Украины Владимир Зеленский принял нетривиальное кадровое решение. Его старый друг и сосед генерал-лейтенант Владислав Бухарев стал начальником Службы внешней разведки страны. Чем необычно это кадровое назначение, почему Бухарев мало годится для этой должности - и чем он на самом деле будет заниматься на данном посту?

            Некоторое время ходили слухи, что Бухарев будет назначен новым главой СБУ, что было все-таки несколько более логично, чем его появление во главе СВРУ. Владислава Бухарева называют «сбушником до мозга костей» – он никогда не служил на территории России, имеет исключительно украинское образование (даже в советское время он учился в Киевском общевойсковом училище по специальности связист), и служил в СБУ с момента ее основания.

            Бухарев прошел все оперативные должности, пока и.о. президента Турчинов не назначил его в 2014 году замначальника СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. После победы Порошенко на выборах, Бухарева тут же с этой позиции сняли, но Турчинов подвел свою креатуру к Тимошенко. И Бухарев избрался в Раду от партии «Батькивщина». Ходят слухи, что Порошенко уволил Бухарева из СБУ за то, что тот во время работы по антикоррупционной линии что-то нарыл на Петра Алексеевича.

            А вот к внешней разведке Владислав Бухарев никогда никакого отношения не имел. У него, правда, есть медаль от ФСБ РФ «За сотрудничество», что заставляет его теперь на каждом шагу оправдываться. Он получил ее за участие в совместной с РФ, США и некоторыми странами Латинской Америки операции по пресечению деятельности наркокартеля.

            Назначение сотрудников контрразведки или следователей по обычным уголовным делам во внешнюю разведку – в принципе очень сомнительная практика. Это не просто разные сферы деятельности, это чуждые ментальности. Дело даже не в образовании или специфике оперативной работы. Эти миры никак не пересекаются. Положительных примеров история еще не видела.

            Предыдущий руководитель СВРУ Егор Божок ставил себе целью разрушить украинскую разведку до основания, начиная со зданий, заканчивая кадрами и финансами. Он собирался полностью перестроить СВРУ на англосаксонский лад, в максимально короткие сроки избавиться от всех кадров, учившихся в Советском Союзе или России, а финансирование намеревался получать исключительно из западных дотаций, называя их «инвестициями в разведку».

            Чем намерен теперь заниматься Владислав Бухарев, совершенно непонятно, поскольку никаких программных заявлений он пока не делал. При деятельном соучастии Егора Божка американские и английские инструкторы разобрали СБУ на винтики и затем свинтили вновь, только вот произвести тотальную замену кадров не удалось в связи с их отсутствием. В последние годы киевский Институт разведки пополнился англоязычными преподавателями, в том числе и из числа канадских украинцев, но должный уровень подготовки кадров так и не достигнут.

            38-летний карьерный дипломат с брюссельским прошлым Божок клял все советское, которое мешало ему добиваться результатов и пытался в ручном режиме руководить оперативной работой, созывая у себя в кабинете бесконечные совещания. Он объяснял это тем, что, построив в Святошинском районе под Киевом «украинское Лэнгли», не хочет тянуть 25 километров оптико-волоконной связи до прежнего здания СВРУ в Киеве, на Нагорной улице на Татарке. Опасно, враги врезаться могут. Так что сотрудники были вынуждены чуть ли не ежедневно мотаться из Киева в «лес».

            Кроме того, Божок был склонен публично унижать своих подчиненных, обвинять их непрофессионализме (как будто сам был профессионалом). Все это не добавляло любви к нему среди сотрудников СВРУ, а англосаксонские порядки нравились далеко не всем. На этом фоне Бухарев, который на 12 лет старше Божка, наверняка получит на некоторое время кредит доверия, несмотря на отсутствие у него опыта работы в разведке.

            В послужном списке Бухарева написано, что он «участвовал в АТО» в Славянске и Красном Лимане (правда, непонятно, в каком качестве). Это обстоятельство может негативно сказаться на предполагаемых попытках наладить каналы общения с Москвой посредством разведки. Не то, чтобы с ним вообще отказались разговаривать, в конце концов еще не с такими приходилось общаться, но все-таки это не идеальная фигура для такой роли.

            Главным оперативным достоинством нового начальника СВРУ остается его исключительная личная близость к президенту Зеленскому.

            Она просто дружат семьями уже более 10 лет. «Квартал 95» регулярно устраивает бесплатные концерты в родном городе Бухарева – Лебедине, точнее в селе Подопригоры, «исторической малой Родине» Бухарева. На жену нового начальника СВРУ Елену зарегистрирована в собственность квартира в элитном доме в Ялте, в Крыму в одном подъезде с квартирой, записанной на первую леди – Елену Зеленскую.

            Ходили слухи, что Елена Бухарева оформлена сценаристкой «Квартала 95», но пресс-служба администрации президента их поспешила опровергнуть. Считается, что генерал Бухарев кум одного из основных фронтменов сатирической группы – Евгения Кошевого. Мать и дочь Бухаревы активно участвуют в жизни и деятельности «Квартала 95», в том числе и в период предвыборной компании Зеленского. А молодая Юлия Бухарева пробует себя в вокале, но также в рамках концертов поп-музыки, которые устраивает продюсерский центр «Квартала 95». Иными словами, генерал Бухарев на должности начальника СВРУ – это не столько государственная фигура, сколько личные глаза и уши президента Зеленского.

            Украинское законодательство в вопросе разведки так устроено, что СВРУ при некотором желании можно превратить в личный источник информации главы государства, в структуру, в которой аккумулируется все секретные информационные потоки. Так, к примеру, действовал Ющенко, а до него Кучма, эту систему и изобретший.

            Президент Зеленский, похоже, собирается этот механизм реанимировать. Только вот опираться он привык не на профессиональные кадры, а на личных друзей и старых знакомых.

            Украина уже получила Бакарева из «Квартала 95» на должности замначальника СБУ. Теперь они получает генерала Бухарева на СВРУ. Неплохого следователя, который на должности начальника Налоговой службы поставил вымогательства с предпринимателей на поток. Он ничего не знает о специфике внешней разведки, зато будет иметь постоянный доступ к президенту Зеленскому и снабжать информацией его лично, минуя другие заинтересованные инстанции. Это тоже такой способ функционирования государственной системы, особенно в украинском варианте, в котором внешняя разведка постепенно превращается в филиал англосаксонских служб и в дорогостоящую игрушку.

            Прежний глава СВРУ Егор Божок утверждал, что украинская разведка интересна для западных служб «географией и менталитетом». Под менталитетом он имел в виду близкородственную связь с русскими, легкость внедрения украинцев в России (еще бы что-нибудь с акцентом сделать) и доброжелательное отношение со стороны россиян. При этом самостоятельность разведывательной деятельности считается не слишком нужной.

            Возможно, что генерал Бухарев будет придерживаться такой же или схожей линии, выполняя в том числе и личные поручения президента Зеленского. Интенсифицировать же разведывательную деятельность СВРУ за пределами Украины ему вряд ли удастся, для этого нет никаких предпосылок, в первую очередь кадровых. Но если же его деятельность на посту главы СВРУ будет способствовать восстановлению отношений с Москвой, то это надо будет только приветствовать. Пока, правда, нет никаких оснований так думать, поскольку

            весь жизненный опыт генерала Бухарева связан исключительно с украинской действительностью. Другого мира он не знает, что большой минус для сотрудника разведки.

            Привычка мыслить только местными категориями, непонимание других стран и народов, а лишь сравнение их с собственной деревней – дорога в никуда для любого сотрудника разведки, а уж для ее руководителя тем более. Отсутствие общего кругозора будет сильно мешать Бухареву на его новой работе, и он точно не сможет избавиться от тотального влияния английских и американских советников. А для того, чтобы хотя бы выстроить систему связи с Москвой и наладить коммуникацию, потребуются и специфические разведывательные навыки, поскольку все эти движения должны проходить в стороне от англоязычных соглядаев.

            И пока нет оснований думать, что Бухарев обладает такими умениями и полномочиями. А, собственно говоря, ничего больше нас интересовать не должно.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............