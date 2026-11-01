Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. И столь трудно измеримые чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.0 комментариев
Лидер Рабочей партии Британии Галлоуэй высмеял слова об «изоляции» России
Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй после посещения саммита Россия – Африка назвал смехотворными заявления западных элит о международной изоляции Москвы.
Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй посетил прошедший в Москве 28 и 29 октября форум Россия – Африка и убедился в ошибочности западных оценок статуса РФ на мировой арене, передает РИА «Новости».
«Они понимают, что их идея о том, что Россия изолирована, теперь слишком смехотворна, так что они даже не пытаются об этом говорить», – сказал политик.
По его словам, сейчас британские элиты сменили риторику и пытаются убедить население в том, что сохраняющие связи с Москвой государства просто сошли с ума. Галлоуэй добавил, что рассудок, по мнению Лондона, якобы сохранили только они и еще отдельные страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом глава Рабочей партии Британии Джордж Гэллоуэй восхитился выступлением президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме.
Весной пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение Лондона снять ограничения на поставки произведенных из отечественного сырья нефтепродуктов проявлением прагматизма.
В прошлом году Гэллоуэя и его супругу во время допроса в аэропорту Лондона спросили о симпатии к министру иностранных дел России Сергею Лаврову.