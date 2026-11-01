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    Оксана Синявская Оксана Синявская Унижение в школе толкнуло людей на протесты в Европе

    Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. И столь трудно измеримые чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой кризис повлиял на израильский эксперимент

    На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталина вынесли из мавзолея и к чему это привело

    30 октября 1961 года, в последний день работы ХХII съезда КПСС, повестку заседания внезапно нарушил глава Ленинградского обкома партии Спиридонов. Он предложил вынести тело Сталина из мавзолея и перезахоронить у Кремлевской стены. Делегаты от неожиданности открыли рты.

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    1 ноября 2026, 16:36 • Новости дня

    Лидер Рабочей партии Британии Галлоуэй высмеял слова об «изоляции» России

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй после посещения саммита Россия – Африка назвал смехотворными заявления западных элит о международной изоляции Москвы.

    Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй посетил прошедший в Москве 28 и 29 октября форум Россия – Африка и убедился в ошибочности западных оценок статуса РФ на мировой арене, передает РИА «Новости».

    «Они понимают, что их идея о том, что Россия изолирована, теперь слишком смехотворна, так что они даже не пытаются об этом говорить», – сказал политик.

    По его словам, сейчас британские элиты сменили риторику и пытаются убедить население в том, что сохраняющие связи с Москвой государства просто сошли с ума. Галлоуэй добавил, что рассудок, по мнению Лондона, якобы сохранили только они и еще отдельные страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом глава Рабочей партии Британии Джордж Гэллоуэй восхитился выступлением президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме.

    Весной пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение Лондона снять ограничения на поставки произведенных из отечественного сырья нефтепродуктов проявлением прагматизма.

    В прошлом году Гэллоуэя и его супругу во время допроса в аэропорту Лондона спросили о симпатии к министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

    30 октября 2026, 11:16 • Новости дня
    Politico: Бернему грозят требования о репарациях за работорговлю

    Politico: Бернем пытается избежать спора о репарациях за работорговлю

    Politico: Бернему грозят требования о репарациях за работорговлю
    @ Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Британии Энди Бернем на следующей неделе отправится на саммит Содружества в Антигуа и Барбуде, где рассчитывает уйти от спора о репарациях за работорговлю.

    Саммит глав правительств Содружества пройдет на следующей неделе в Антигуа и Барбуде и станет для Бернема первым зарубежным визитом вместе с королем Карлом III, который возглавляет организацию, пишет Politico. Глава МИД Эд Милибэнд заявил изданию в прошлом месяце, что репарации не являются ответом на запросы бывших колоний.

    Два года назад предшественник Бернема Кир Стармер на саммите в Самоа лично правил на экране абзац итогового коммюнике о репарациях в окружении других лидеров, а формулировка о «разговоре ради общего будущего на основе равенства» лишь отложила решение. Участники поездки 2024 года называют ее провалом.

    В мае 123 страны приняли на площадке ООН резолюцию о диалоге в духе доброй воли о репарационной справедливости, Британия воздержалась. Премьер Барбадоса Миа Моттли в июне представила манифест карибских лидеров о «моральном, этическом и правовом» основании для репараций, а генеральный секретарь Содружества Ширли Ботчве допустила, что извинения за работорговлю «не повредили бы».

    «Разговор радикально продвинулся вперед», – заявил основатель кампании Repair Campaign Денис О'Брайен. По его мнению, Британии и другим европейским странам стоит начать с извинений и затем перейти к взаимодействию, а Форин-офис и аппарат премьера играют словами в Scrabble и ставят в трудное положение короля Карла III, которого высоко ценят в Карибском бассейне.

    Даунинг-стрит ограничил пул журналистов на саммите, а МИД готовит фонд климатической устойчивости для развивающихся стран. Премьер Индии Нарендра Моди на саммит не приедет. Оценки возможных выплат доходили до 18 трлн фунтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду король Британии Карл III заявил о «великих страданиях» жителей Карибского бассейна от работорговли в колониях. Во вторник министр по делам бизнеса и торговли Британии Джонатан Рейнольдс назвал требования бывших колоний о репарациях необоснованными. В июне глава британского правительства Кир Стармер собирался представить план передачи власти после потери поддержки большинства депутатов Лейбористской партии, перешедших на сторону Бернема.

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    31 октября 2026, 10:23 • Новости дня
    Британское издание испугалось заявления Путина о конфликте в Европе

    Daily Express: В Британии испугались заявления Путина о конфликте в Европе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Британская газета Daily Express назвала заявление президента Владимира Путина о Европе «леденящей душу угрозой». 

    Британская газета Daily Express выразила тревогу в связи с предупреждением президента России Владимира Путина о последствиях эскалации конфликта между Россией и Западом.

    «Эта леденящая душу угроза <…> – последняя в череде предупреждений Западу…» – приводит цитату из публикации РИА «Новости».

    Издание попыталось обвинить Россию в диверсиях в Европе, однако признало, что официальные лица на Западе указывали на нежелание Путина вступать в военную конфронтацию с НАТО.

    Свое заявление президент сделал на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка. Он подчеркнул, что если конфликт зайдет слишком далеко, то победителей в нем не будет, и призвал об этом не забывать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ирландский журналист Чей Боуз назвал важным заявление Владимира Путина о готовности России к конфликту с Западом.

    Ранее британские СМИ назвали заявление российского президента на ВЭФ серьезным сигналом для Запада. До этого та же Daily Express заявила о сильной тревоге на Западе из-за использования российской ракеты «Орешник».

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    1 ноября 2026, 11:25 • Видео
    Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

    Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    30 октября 2026, 02:59 • Новости дня
    Полиция Лондона признала возможное нарушение в деле отца Меган Маркл

    Tекст: Антон Антонов

    Британская полиция передала надзорному органу сведения о возможном нарушении со стороны Скотленд-Ярда в связи с обращением по делу Томаса Маркла-старшего, отца жены принца Гарри Меган Маркл. На Филиппинах его подозревают в хранении детской порнографии.

    В Скотленд-Ярде признали, что в начале 2019 года получили письмо о многочисленных правонарушениях, совершенных за пределами Соединенного Королевства и связанных с Марклом-старшим, однако передали это письмо Меган Маркл, не поделившись документом с другими департаментами полиции, передает РИА «Новости».

    «Мы добровольно сообщили о возможном нарушении независимому управлению по вопросам работы полиции в связи с решением, не информируя другие правоохранительные органы, передать письмо в офис герцога и герцогини Сассекских», – говорится в заявлении лондонской полиции, где также отметили, что о письме проинформировали правоохранительные органы в других странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция на Филиппинах начала расследование в отношении Томаса Маркла-старшего по подозрению в хранении архива детской порнографии.

    В полицию на него заявил собственный сын.

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    30 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Британский политолог предрек НАТО и ЕС кризис и распад

    Британский политолог Саква предрек распад НАТО и ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз и НАТО в будущем могут столкнуться с глубоким кризисом, который поставит под вопрос их дальнейшее существование, считает профессор политологии Кентского университета Ричард Саква.

    По словам эксперта, сегодня коллективный Запад столкнулся с большим количеством внутренних противоречий, передает РИА «Новости». «Это исчерпавшая себя система, он (Запад) оказался заперт в определенном историческом тупике… Запад больше не движется вперед, он уже даже не способен соответствовать собственному прошлому», – сказал Саква в ходе лекции в Российском культурном центре в Пекине. Он отметил, что надвигающийся кризис ощущается на уровне общества.

    Жизнь Запада превратилась в бесконечный «день сурка», считает эксперт. По его словам, НАТО и ЕС могут не пережить завершение конфликта на Украине и последующее осмысление его человеческих, эмоциональных и финансовых последствий.

    «Возможно, сам Запад в итоге распадется – например, Европейский союз может не уцелеть… я сомневаюсь, что НАТО или ЕС смогут сохраниться, по крайней мере, в своем нынешнем виде», – добавил политолог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил о стремлении НАТО, Евросоюза и Лондона разжечь в Европе большую войну.

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    30 октября 2026, 17:20 • Новости дня
    Летевший из Греции в Британию самолет Jet2 подал аварийный сигнал

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Воздушное судно авиакомпании Jet2, выполнявшее пассажирский рейс из Греции в Британию, передало сигнал общей чрезвычайной ситуации и направилось в Хорватию.

    Пассажирский борт вылетел из греческого города Самос и взял курс на британский Манчестер. В ходе выполнения рейса экипаж передал код 7700, который свидетельствует о возникновении нештатной ситуации на борту, передает РИА «Новости».

    Сейчас самолет британской авиакомпании Jet2 изменил первоначальный маршрут. Согласно актуальным полетным данным, воздушное судно летит в направлении международного аэропорта хорватского города Сплит.

    Транспондерный код 7700 является универсальным сигналом и применяется в международной авиации для информирования диспетчерских служб о любой общей чрезвычайной ситуации на борту. Использование этого сигнала пилотами необязательно означает прямую угрозу катастрофы лайнера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре в Забайкальском крае легкомоторный самолет Cessna совершил аварийную посадку.

    Летом в Новгородской области частный самолет Л-4 сел на мелководье озера Ильмень.

    Весной самолет Ан-2 с восемью пассажирами приземлился в лесу на территории Якутии.

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    30 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    Власти Ирландии начали подготовку к объединению с Северной Ирландией

    The Irish Times: Ирландия начала подготовку к объединению с Северной Ирландией

    Tекст: Мария Иванова

    Правительство Республики Ирландия учредит новое ведомство для подготовки к объединению с Северной Ирландией, сообщил премьер-министр страны Михол Мартин.

    Новая правительственная структура проработает различные сценарии конституционного будущего для Ирландии, включая возможность объединения. Власти страны впервые готовятся к воссоединению с Ольстером, передает ТАСС со ссылкой на The Irish Times.

    Новое ведомство также будет вести подготовку к сохранению Северной Ирландии в составе Соединенного Королевства или ее переходу под суверенитет Дублина с высокой степенью автономности.

    В сентябре президент США Дональд Трамп на встрече с Мартином заявил о желании видеть объединение Республики Ирландия с Северной Ирландией. Это высказывание дало толчок центробежным тенденциям в Великобритании. Вскоре первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии подписали меморандум о взаимопонимании с фиксацией права регионов на самоопределение.

    В канцелярии британского премьер-министра Энди Бернема отвергли возможность проведения референдумов о выходе из страны. Согласно Белфастскому соглашению 1998 года, переход Северной Ирландии под контроль Дублина возможен при согласии большинства жителей Ольстера и Республики Ирландия, однако для референдума необходим указ британского министра по делам Северной Ирландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии потребовали от Лондона провести референдумы о независимости этих территорий.

    Политолог Владимир Корнилов связал нарастающие центробежные тенденции с некомпетентностью британского руководства.

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    31 октября 2026, 18:38 • Новости дня
    Минобороны Британии исключило введение обязательного призыва

    Минобороны Великобритании исключило введение обязательного призыва

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Великобритании не планируют вводить всеобщий призыв в армию, служба в вооруженных силах страны останется добровольной, сообщил заместитель министра обороны Кэлвин Бейли.

    «На данный момент правительство не планирует возвращение всеобщего воинского призыва. С 1963 года правительства придерживались политики, согласно которой лучшим способом обеспечения обороны нашей страны является профессиональная армия, набираемая из добровольцев», – заявил Бейли в письменном ответе на запрос от депутата парламента Грегори Кэмпбелла, передает РИА «Новости».

    Замминистра отметил, что в распоряжении британского командования находится стратегический резерв.

    Резервисты могут привлекаться для увеличения численности войск и выполнения специализированных работ, добавил он.

    Всеобщая воинская обязанность в Британии была отменена в 1963 году. Вернуть призыв предлагала Консервативная партия в своей предвыборной программе в 2024 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Госсовет обороны Литвы под председательством президента Гитанаса Науседы принял решение о переходе на всеобщий призыв в армию с 2032 года.

    В апреле бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон сообщил о потере Министерством обороны Великобритании контактных данных десятков тысяч подлежащих призыву военнослужащих.

    В прошлом году министр по особым поручениям Пэт Макфэдден заявил об отказе Великобритании от возобновления всеобщей воинской повинности.

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    30 октября 2026, 13:34 • Новости дня
    Полиция Шотландии начала расследование вечеринок принца Эндрю в замке Балморал

    Daily Express: Полиция расследует вечеринки принца Эндрю и Эпштейна в Балморале

    Tекст: Мария Иванова

    Полиция Шотландии инициировала расследование закрытых вечеринок с участием брата британского короля Эндрю Маунтбеттен-Виндзора и американского финансиста Джеффри Эпштейна в королевском замке Балморал.

    Правоохранительные органы проверяют информацию, что в шотландскую резиденцию монархов доставляли женщин для оказания сексуальных услуг. В организации этих визитов может быть замешана подруга Эпштейна Гислейн Максвелл, которая отбывает 20-летний тюремный срок за эксплуатацию несовершеннолетних, передает ТАСС со ссылкой на газету Daily Express.

    Американский финансист Джеффри Эпштейн был задержан в 2019 году по обвинению в организации визитов десятков несовершеннолетних девушек в свой дом на Манхэттене в 2002–2005 годах. Уголовное преследование было прекращено после его самоубийства в тюремной камере в августе того же года.

    В феврале Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был задержан для допроса по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями в период работы специальным представителем Великобритании по международной торговле. Следствие считает, что он мог передавать Эпштейну конфиденциальные сведения. После громкого скандала брата британского короля лишили почетных воинских званий и титула принца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца полиция долины Темзы признала незаконность обысков в домах брата британского короля Эндрю Маунтбеттен-Виндзора.

    В прошлом месяце он подал в суд иск к британской полиции о незаконности задержания и обысков.

    В феврале британские полицейские задержали Эндрю Маунтбеттен-Виндзора на фоне скандала с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

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    31 октября 2026, 21:45 • Новости дня
    В Лондоне задержали почти 140 сторонников Palestine Action

    Tекст: Мария Иванова

    Число задержанных во время акции протеста против запрета британского пропалестинского движения Palestine Action в Лондоне увеличилось до 139, сообщил Скотленд-Ярд.

    «По состоянию на данный момент были задержаны 139 человек. Сотрудники полиции остаются на месте проведения акции и продолжают производить задержания», – заявили в полиции.

    Акция проходит у стен посольства США. В ней принимают участие сотни людей, которые развернули плакаты в поддержку Palestine Action, передает ТАСС.

    Демонстрация организована в преддверии слушаний в Верховном суде Великобритании, которые состоятся на следующей неделе. На них будет рассматриваться апелляция движения на внесение его в список запрещенных организаций.

    5 июля 2025 года МВД Соединенного Королевства включило Palestine Action в перечень запрещенных организаций. Членство в этом движении, участие в его собраниях и любая форма поддержки его деятельности стали уголовным преступлением, за которое положено максимальное наказание в виде 14 лет лишения свободы. С момента запрета в ходе акций в поддержку организации в Великобритании задержали свыше 3,5 тыс. человек, обвинения были предъявлены более чем 2,2 тыс. из них. Palestine Action продолжает оспаривать запрет в судебном порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу у посольства США в Лондоне началась акция в поддержку палестинского движения Palestine Action.

    В середине месяца британское издательство отказалось продавать книги ирландской писательницы Салли Руни из-за поддержки автором движения Palestine Action.

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    31 октября 2026, 17:06 • Новости дня
    У посольства США в Лондоне началась акция в поддержку Palestine Action

    У посольства США в Лондоне проходит акция в поддержку Palestine Action

    Tекст: Мария Иванова

    Акция в поддержку пропалестинского движения Palestine Action, которое власти Великобритании внесли в список запрещенных организаций, проходит у посольства США в Лондоне.

    Сотни демонстрантов, среди которых много пенсионеров, принесли транспаранты с надписями «Я поддерживаю Palestine Action, я против геноцида в Газе» и устроили сидячий протест напротив здания дипмиссии, передает ТАСС.

    Некоторые активисты нарядились в костюмы по случаю Хеллоуина. Демонстрация проходит в преддверии слушаний в Верховном суде Великобритании, где на следующей неделе рассмотрят апелляцию движения на внесение его в список запрещенных организаций.

    Полиция предупредила, что будет задерживать всех, кто выразит поддержку Palestine Action, и уже задержала несколько человек. Действия правоохранителей встретили криками «Позор».

    МВД Великобритании внесло Palestine Action в список запрещенных организаций 5 июля 2025 года. За любую форму поддержки его деятельности грозит до 14 лет лишения свободы. С момента запрета на акциях протеста в королевстве задержали более 3,5 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом у здания лондонского суда задержали более 70 участников митинга в поддержку пропалестинских активистов.

    Весной в центре британской столицы прошли массовые задержания участников акции в поддержку движения Palestine Action.

    Ранее полиция задержала 64 участника сидячей акции в поддержку запрещенного движения Palestine Action в Ливерпуле.

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    30 октября 2026, 13:07 • Новости дня
    Совбез: Британия стала чемпионом по попыткам посеять рознь в России

    Совбез: Британия стала абсолютным чемпионом по попыткам сеять рознь в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британия является абсолютным чемпионом по попыткам внести деструктив и посеять межнациональную рознь в России, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов.

    «Конечно, абсолютным чемпионом по попыткам внести деструктив и посеять межнациональную, межконфессиональную рознь в России является островное государство со столицей в Лондоне, которое на протяжении, наверное, всей нашей истории пыталось всяческими способами ослабить нашу страну», – заявил Шевцов, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что Британия пыталась поддерживать государства, с которыми воевала Россия, а также финансировать иммиграцию и оппозицию. По словам Шевцова, некоторые историки связывают британских послов с убийством императора Павла I и Февральской революцией 1917 года.

    Замсекретаря Совбеза добавил, что политика «разделяй и властвуй» присуща британцам со времен Римской империи, и это ощутили на себе многие страны-колонии. В качестве примера он привел разделение Индии в 1947 году, последствия которого ощущаются до сих пор в кашмирском конфликте.

    Шевцов подчеркнул, что британцы совершали множество действий ради сохранения своего влияния и статуса сверхдержавы, которым они сейчас не обладают.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее депутат Госдумы Андрей Колесник указал на сохраняющийся у Лондона страх перед Москвой из-за реакции на учебные стрельбы российского корабля.

    Также заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов назвал совместные учения ядерных сил России и Белоруссии отрезвляющими для стран ЕС.

    Кроме того, посольство России в Великобритании осудило планы Лондона по милитаризации Арктики.

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    31 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Бернем допустил принесение извинений за роль Британии в работорговле

    Guardian: Бернем не исключил извинений за роль Британии в работорговле

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что не исключает принесения официальных извинений от лица государства за причастность страны к трансатлантической работорговле.

    Лондон рассматривает возможность официального признания вины за трансатлантическую работорговлю, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью политика в The Guardian.

    «Мы предлагаем структурированный диалог с теми, кого затронула трансатлантическая работорговля. Важной частью этого процесса станет рассмотрение призывов к принесению официальных извинений от имени британского государства, и я это не исключаю», – написал Бернем.

    Он назвал работорговлю жестоким преступлением и выразил сожаление из-за страданий миллионов людей. В воскресенье политик примет участие в саммите стран Содружества на Антигуа.

    При этом глава правительства выступил против выплаты финансовых репараций, объяснив, что современные британцы не могут нести ответственность за исторические преступления другой эпохи. Вместо этого Лондон рассмотрит реструктуризацию долгов беднейших стран Содружества для обеспечения более выгодных процентных ставок и длительных сроков погашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу стало известно о намерении премьер-министра Британии Энди Бернема уйти от спора о репарациях за работорговлю на саммите Содружества.

    В среду король Великобритании Карл III заявил о великих страданиях из-за работорговли в колониях в Карибском бассейне.

    Во вторник британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс назвал необоснованными требования бывших колоний королевства о выплате компенсаций.

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    30 октября 2026, 12:55 • Новости дня
    В Совбезе назвали Джонсона одним из разрушителей стамбульских договоренностей

    Совбез: Джонсон был одним из основных разрушителей стамбульских договоренностей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший британский премьер Борис Джонсон стал одним из главных участников разрушения стамбульских договоренностей по Украине в 2022 году, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов.

    «Этот персонаж (Джонсон) внес много деструктива, особенно когда стамбульские договоренности были уже парафированы. Он тогда одним из основных акторов был, который разрушил эти договоренности», – сказал Шевцов в преддверии Международной недели народов России, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник президента Юрий Ушаков заявил об отсутствии точной даты проведения трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины.

    В четверг Ушаков рассказал о завершении формирования костяка российской делегации для трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби.

    В среду Ушаков пообещал в скором времени объявить точную дату проведения трехсторонних переговоров.

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    1 ноября 2026, 12:39 • Новости дня
    Британцам пригрозили штрафом в 50 тыс. фунтов за выброшенные тыквы

    Liverpool Echo: Британцам пригрозили тюрьмой за выброшенные тыквы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жителям Великобритании может грозить крупный денежный штраф или тюремное заключение за выброс декоративных тыкв в парках и лесах после празднования Хеллоуина.

    Жителям Великобритании может грозить наказание за оставление в лесах и сельской местности несвежих тыкв, которые использовались для украшения на Хеллоуин. Местные жители ошибочно полагают, что пищевые отходы помогут обитающим там животным, однако в реальности они наносят вред природе, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Liverpool Echo.

    При поимке с поличным нарушители получат штраф до 5 тыс. фунтов стерлингов (около 6,7 тыс. долларов). Если дело будет передано в магистратский суд, максимальная сумма взыскания возрастет до 50 тыс. фунтов, а виновника могут отправить в тюрьму на один год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Иваново школьница попала в реанимацию с отравлением после празднования Хеллоуина.

    Ранее член Ассоциации юристов России Ольга Турунина предупредила о штрафах за неправильную утилизацию живых елок после новогодних праздников.

    Также адвокат Олег Зернов заявил о риске получить штраф или арест за использование сатанинской символики во время празднования Хеллоуина.

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    1 ноября 2026, 15:12 • Новости дня
    В Лондоне задержали свыше 300 человек на пропалестинской акции

    Tекст: Ольга Иванова

    Сотрудники британской полиции задержали 325 человек во время акции протеста в поддержку запрещенного пропалестинского движения Palestine Action, которая прошла у посольства США в Лондоне.

    «Вчера были задержаны в общей сложности 325 человек. Подавляющее большинство задержаний – 320 – было произведено за выражение поддержки запрещенной организации», – приводит РИА «Новости» сообщение Скотленд-Ярда.

    Демонстрация прошла в субботу у здания американской дипмиссии на юге британской столицы. Сотни участников выразили протест против действий США и Израиля на Ближнем Востоке.

    Движение Palestine Action было запрещено в Великобритании в 2025 году. Членство в нем или выражение поддержки этой организации считается уголовным преступлением, за которое грозит до 14 лет лишения свободы. Несмотря на это, сторонники группы регулярно устраивают протесты, сопровождающиеся массовыми задержаниями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Скотленд-Ярд сообщил о задержании 139 участников акции против запрета Palestine Action.

    В тот же день акция в поддержку движения началась у американского посольства в Лондоне.

    Летом в Лондоне задержали более 70 участников митинга в поддержку пропалестинских активистов.

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