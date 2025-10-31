Адвокат рассказал об опасности стать правонарушителем, празднуя Хэллоуин

Юрист Зернов рассказал об опасности стать правонарушителем, празднуя Хэллоуин

Tекст: Катерина Туманова

«Пропаганда либо публичное демонстрирование символики запрещенных в России движений и организаций влечет ответственность по статье 20.3 КоАП России, сатанизм здесь не исключение. В этой связи при использовании нарядов и другой атрибутики к Хэллоуину лучше избегать символики, которую можно ассоциировать с сатанизмом*, например, пентаграмм», – рассказал он РИА «Новости».

Зернов отметил, что за нарушение предусмотрен штраф от одной до двух тысяч рублей или административный арест до пятнадцати суток.

Он рекомендовал обойтись без использования подобных символов и подчеркнул, что простая атрибутика Хэллоуина, такая как тыквы и летучие мыши, под ответственность не подпадает.

Адвокат посоветовал ограничиться празднованием Дня народного единства и провести выходные дома, чтобы избежать неприятностей с законом.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в 2024 году вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил провести ребрендинг Хэллоуина, переименовав его в «Ночь таинственных историй» с российскими символами. В 2025 году генеральный викарий католической архиепархии в Москве Кирилл Горбунов заявил, что традиции Хэллоуина не связаны ни с католической, ни с российской духовной культурой.