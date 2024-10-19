Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил заменить Хэллоуин на «Ночь таинственных историй»

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил провести ребрендинг Хэллоуина в России, сообщает РИА «Новости». Инициатива депутата направлена на импортозамещение праздника, который, по его мнению, транслирует иностранные смыслы, воспринимаемые российской молодежью. Чернышов предлагает заменить Хэллоуин «Ночью таинственных историй», сохраняя часть традиционной атрибутики, но изменив суть праздника.

Чернышов считает, что подобно успешному импортозамещению сети «Макдоналдс», следует поступить и с Хэллоуином.

«Ночь таинственных историй», по его мнению, могла бы популяризировать отечественные культурные символы и легендарные мистические произведения русских писателей. Депутат выделяет среди таких произведений «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя и «Мастера и Маргариту» Булгакова, которые, по его мнению, не только пугают, но и заставляют задуматься.

Чернышов уверен, что такая инициатива поможет распространить российские ценности среди молодого поколения, заменив западные символы на отечественные. Это предложение, как считает вице-спикер, может способствовать укреплению национальной идентичности и культурного наследия России.

Равнее патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался против празднования в России Дня святого Валентина и Хэллоуина. В прошлом году в учебные учреждения республики Саха (Якутия) пришли письма о запрете празднования Хэллоуина от регионального министерства образования и науки.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цинизмом ситуацию, когда дети госсекретаря США пришли на празднование Хэллоуина в Белый дом в костюмах, напоминающих одежду президента Украины Владимира Зеленского.