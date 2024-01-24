Патриарх Кирилл выступил против празднования в России Дня святого Валентина

Tекст: Ольга Иванова

По его мнению, День святого Валентина, который, несмотря на все попытки его облагородить, все равно остается пропагандой отношений, не имеющих ничего общего с настоящей любовью, сообщает «Интерфакс» в своем Telegram-канале.

Патриарх Кирилл считает, что популярность этого праздника обусловлена тем, что распространяется идея свободной любви. «Свободной от всякой ответственности за жизнь близкого человека, за жизнь будущих детей, которые приверженцам таких свободных отношений оказываются ненужными», – сказал он.

Также он призвал прекратить праздновать Хэллоуин. Этот западный праздник он назвал чуждым российским традиционным ценностям и противоречащим российским принципам.

Ранее в школы и другие учебные учреждения республики Саха (Якутия) пришли письма о запрете празднования Хэллоуина от регионального министерства образования и науки.