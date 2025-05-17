Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
Москвичей предупредили о новой схеме мошенничества с записью к врачу
Жителям столицы напомнили об опасности передачи личных данных и кодов из SMS при телефонных обращениях якобы от сотрудников медицинских учреждений.
Департамент здравоохранения Москвы предупредил о росте случаев мошенничества при записи к врачу, передает РИА «Новости».
Мошенники звонят москвичам под видом сотрудников медицинских учреждений и предлагают записаться или перенести прием, после чего просят продиктовать код из SMS или предоставить личные данные.
Ведомство особо отметило, что настоящие работники поликлиник никогда не требуют от пациентов коды или конфиденциальную информацию.
Власти Москвы советуют проявлять осторожность и при подозрительных звонках обращаться в поликлинику лично или через официальный сайт ведомства.
Ранее МВД рассказало о новом способе мошенничества через сервисы ЖКХ и медицины.
МВД также описало характерные черты и мотивы мошенников. Кроме тлого ведомство перечислило данные, раскрытие которых может привести к мошенничеству.