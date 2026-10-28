Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Захарова ответила на призыв Лондона подготовиться к войне за тысячу дней
Захарова: Слова министра Стритинга о войне за тысячу дней – нагнетание истерии
Заявления министра обороны Британии Уэса Стритинга о необходимости подготовки к масштабному конфликту за тысячу дней являются очередной попыткой запугать население мифической угрозой, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Это очередная попытка нагнетания истерии в английском обществе, в том числе с использованием русофобского мифа о некой российской угрозе», – цитирует Захарову РИА «Новости».
По ее словам, подобные реплики звучат не впервые. Дипломат отметила, что такие заявления британских властей рассчитаны на массовую доверчивую аудиторию, которая многократно оболванена местными таблоидами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду британский министр обороны Уэс Стритинг на пресс-конференции в Варшаве заявил о необходимости подготовки стран НАТО к сценарию войны с Россией.
В воскресенье глава британского военного ведомства предупредил о вероятном начале масштабного конфликта через тысячу дней.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова с сарказмом высказалась о предполагаемых планах Лондона готовиться к войне.