Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.2 комментария
Захарова высмеяла планы Британии о подготовке к войне с Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась с сарказмом о предполагаемых планах Лондона готовиться к военному конфликту, упомянув экс-премьеров Британии в ироничном ключе.
Мария Захарова иронично отреагировала на сообщения о тайной подготовке Британии к войне с Россией. В своем Telegram-канале Захарова вспомнила публикацию The Telegraph, в которой говорилось, что в Лондоне тайно обсуждают сценарии прямого военного столкновения с Москвой, опасаясь недостаточной готовности страны.
Дипломат высмеяла экс-премьеров Британии, заявив: «Оба принца и король поведут в бой британских банкиров, дизайнеров и, конечно, ученых. Лиз Трас на танке будет прикрывать свой тыл. Борис Джонсон десантируется с британскими флажками в руках. Добьет всех Тереза Мэй танцем и байками про «новичок».
Захарова также прикрепила мем*-фотографии бывших британских лидеров, которые активно распространяются в интернете. Таким образом дипломат подчеркнула, что угрозы Лондона выглядят для Москвы комично и неубедительно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Британии инициировали пересмотр секретного плана действий двадцатилетней давности на случай нападения другого государства. Россия продолжает двигаться вперед, несмотря на попытки Британии нанести ей стратегическое поражение.
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