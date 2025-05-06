Tекст: Елизавета Шишкова

Мария Захарова иронично отреагировала на сообщения о тайной подготовке Британии к войне с Россией. В своем Telegram-канале Захарова вспомнила публикацию The Telegraph, в которой говорилось, что в Лондоне тайно обсуждают сценарии прямого военного столкновения с Москвой, опасаясь недостаточной готовности страны.

Дипломат высмеяла экс-премьеров Британии, заявив: «Оба принца и король поведут в бой британских банкиров, дизайнеров и, конечно, ученых. Лиз Трас на танке будет прикрывать свой тыл. Борис Джонсон десантируется с британскими флажками в руках. Добьет всех Тереза Мэй танцем и байками про «новичок».

Захарова также прикрепила мем*-фотографии бывших британских лидеров, которые активно распространяются в интернете. Таким образом дипломат подчеркнула, что угрозы Лондона выглядят для Москвы комично и неубедительно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Британии инициировали пересмотр секретного плана действий двадцатилетней давности на случай нападения другого государства. Россия продолжает двигаться вперед, несмотря на попытки Британии нанести ей стратегическое поражение.