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Times: Минфин Британии в среду объявит о повышении расходов на оборону
Министр финансов Великобритании Джон Хили планирует объявить об увеличении оборонных расходов на несколько миллиардов фунтов стерлингов, пишет Times.
Глава министерства финансов Великобритании Джон Хили намерен анонсировать многомиллиардное увеличение расходов на оборонную сферу в среду в ходе представления государственного бюджета на 2027 год, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Times.
Дополнительные ассигнования поступят в британский бизнес-банк и национальный фонд благосостояния. В дальнейшем часть этих средств пойдет на инвестиции в оборонно-промышленный комплекс королевства. Ожидается, что самую большую выгоду из сложившейся ситуации извлекут производители дронов и компании, специализирующиеся на военных технологиях.
При этом ранее Financial Times сообщала о намерении Хили отказаться от достижения показателя военных трат в 3% ВВП к 2030 году из-за дефицита средств. Эту планку он установил самостоятельно во время работы на посту министра обороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца резервный фонд государственного бюджета Великобритании уменьшился почти вдвое из-за последствий обострения на Ближнем Востоке.
В июле канцелярия британского премьера Энди Бернема объявила о назначении бывшего министра обороны Джона Хили на пост главы министерства финансов.
В июне Джон Хили подал в отставку с должности руководителя оборонного ведомства из-за конфликта вокруг урезания военного бюджета.