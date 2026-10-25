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    Сергей Миркин Сергей Миркин Турбулентность продолжится до заключения нового «Вестфальского мира»

    Тридцатилетняя война стала последней попыткой католиков заставить протестантов отказаться от своей веры. В результате все только проиграли. Однако в 1648 году был заключен «Вестфальский мир», положившей начало всей системе международных отношений. Которую Запад успешно разрушил.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Сделать Европу мирным соседом может только чудо

    Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

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    25 октября 2026, 17:48 • Новости дня

    Times: Минфин Британии в среду объявит о повышении расходов на оборону

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр финансов Великобритании Джон Хили планирует объявить об увеличении оборонных расходов на несколько миллиардов фунтов стерлингов, пишет Times.

    Глава министерства финансов Великобритании Джон Хили намерен анонсировать многомиллиардное увеличение расходов на оборонную сферу в среду в ходе представления государственного бюджета на 2027 год, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Times.

    Дополнительные ассигнования поступят в британский бизнес-банк и национальный фонд благосостояния. В дальнейшем часть этих средств пойдет на инвестиции в оборонно-промышленный комплекс королевства. Ожидается, что самую большую выгоду из сложившейся ситуации извлекут производители дронов и компании, специализирующиеся на военных технологиях.

    При этом ранее Financial Times сообщала о намерении Хили отказаться от достижения показателя военных трат в 3% ВВП к 2030 году из-за дефицита средств. Эту планку он установил самостоятельно во время работы на посту министра обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца резервный фонд государственного бюджета Великобритании уменьшился почти вдвое из-за последствий обострения на Ближнем Востоке.

    В июле канцелярия британского премьера Энди Бернема объявила о назначении бывшего министра обороны Джона Хили на пост главы министерства финансов.

    В июне Джон Хили подал в отставку с должности руководителя оборонного ведомства из-за конфликта вокруг урезания военного бюджета.

    24 октября 2026, 11:56 • Новости дня
    Дмитриев назвал причины краха Британии

    Дмитриев объяснил крах Британии падением энергогенерации и наплывом мигрантов

    Дмитриев назвал причины краха Британии
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что процесс коллапса Великобритании связан со снижением производства электроэнергии и увеличением числа мигрантов.

    Дмитриев прокомментировал публикацию в соцсети с диаграммой, что Британия генерирует меньше электричества на душу населения, чем в 1970-х годах. Под ней стоял комментарий Илона Маска со смайликом «мишень», передает РИА «Новости».

    «Чтобы лучше понять процесс краха Великобритании, вам также нужно принять во внимание резкое повышение притока мигрантов. Снижение производства электроэнергии и увеличение числа мигрантов – как предвестники коллапса цивилизаций», – заявил спецпредставитель президента.

    Ранее аналитический центр Adam Smith Institute поставил Великобританию ниже Украины в рейтинге стран по уровню энергетической безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Дмитриев заявил о глубочайшем энергетическом кризисе в Европе.

    Ранее спецпредставитель президента прокомментировал видео с суданским мигрантом, разбрасывающим британские деньги.

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    25 октября 2026, 09:45 • Новости дня
    Британии дали 1000 дней на подготовку к возможной войне

    The Telegraph: Министр обороны отвел Британии 1000 дней на подготовку к войне

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг предупредил, что Соединенное Королевство должно быть готово к возможной войне уже через 1000 дней.

    Враги Лондона могут нарастить военную мощь и предпринять попытку атаки на страну к 2030 году, сообщают «Вести» со ссылкой на газету The Telegraph.

    «Стремление наших противников навредить нам – не новость. Изменились лишь их возможности», – сказал министр.

    По словам Стритинга, Лондон должен подготовиться к возможному конфликту и увеличить свой оборонный потенциал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг комитет по обороне палаты общин Великобритании сообщил об утрате британскими подлодками способности противостоять России в Арктике.

    Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров назвал Британию самой враждебной России страной. В Британии впервые за 20 лет возобновили производство стволов для танков, завод компании Rheinmetall UK открыт в Телфорде.

    В сентябре стало известно, что в Лондоне решили построить крупнейшее со времен Второй мировой войны оборонное предприятие.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    24 октября 2026, 17:18 • Новости дня
    В Британии заявили о нежелании Маска и руководства США победы Украины

    The Independent: Маск и администрация США не хотят победы Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп и основатель компании SpaceX Илон Маск не желают, чтобы Украина одержала победу в конфликте с Россией, сообщает The Independent.

    Издание The Independent пишет, что Трамп и Маск не желают победы Украины в противостоянии с Россией, передает РИА «Новости».

    Британская газета отмечает, что на подобную позицию ясно указывают недавние события. В частности, речь идет о приостановке действия американского закона об «адских санкциях» и договоренностях Москвы и Вашингтона, касающихся поставок дизельного топлива.

    В начале октября Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, после которых Белый дом объявил о масштабной сделке по дизелю. Как подчеркнул американский лидер, это соглашение необходимо всему миру. Для обеспечения поставок Минфин США ввел исключение из санкционных ограничений, которое будет действовать до 7 апреля. Со своей стороны российское правительство на следующий день после звонка частично отменило запрет на экспорт этого вида топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс отверг сообщения о манипулировании Дональдом Трампом со стороны России. В четверг президент Чехии Петр Павел заявил, что снятие американских санкций с поставок российского дизельного топлива отдалило перспективу достижения перемирия на Украине. В понедельник госсекретарь США Марко Рубио объяснил решение Вашингтона отложить новые санкции против Москвы готовностью использовать любые возможности для успешного завершения переговоров.

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    24 октября 2026, 17:37 • Новости дня
    Британский конгломерат Frasers Group получил контроль над брендом Hugo Boss

    Bloomberg: Британская компания Frasers Group получила контроль над Hugo Boss

    Tекст: Мария Иванова

    Британская компания Frasers Group увеличила свою долю в германском производителе одежды Hugo Boss до 50,08%, получив контрольный пакет акций.

    Британский конгломерат Frasers Group довел свою долю в германском производителе модной одежды Hugo Boss до 50,08%, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Ранее конгломерат контролировал 48% акций германской марки.

    Компания Frasers Group была основана британским бизнесменом Майком Эшли. Ей принадлежат магазины одежды Flannels, Harvey Nichols, House of Fraser и Sports Direct, а также бренды Everlast и Lonsdale.

    Компания Hugo Boss, основанная в 1924 году Хуго Фердинандом Боссом, располагает примерно 1,5 тыс. магазинов по всему миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу агентство Bloomberg сообщило о падении доходности акций французских производителей предметов роскоши Hermes International и LVMH до минимальных значений с 2016 года.

    В ноябре прошлого года московский суд отклонил иск о лишении правовой охраны бренда Hugo Boss в России.

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    22 октября 2026, 20:36 • Новости дня
    Посольство обвинило экс-генсека НАТО в попытке добиться эскалации на Украине

    Посольство в Лондоне: Столтенберг пытается добиться эскалации на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Высказывания бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга свидетельствуют о его стремлении затянуть кризис на Украине, заявило посольство России в Британии.

    Российская дипмиссия в Лондоне прокомментировала недавнее интервью бывшего генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга британской газете i Paper, передает РИА «Новости». Дипломаты обратили внимание на призывы политика к продолжению западной поддержки Киева и обвинения в адрес Москвы.

    В посольстве подчеркнули, что подобные высказывания свидетельствуют о желании затянуть конфликт, а не добиться прочного мира. Антироссийская риторика и нагнетание страха со стороны бывших чиновников военного блока подрывают перспективы мирного урегулирования и не способствуют укреплению европейской безопасности.

    Дипломаты добавили, что подход Столтенберга усиливает напряженность и чреват ростом человеческих и экономических издержек для всех сторон, включая граждан Британии и других стран альянса. В представительстве также напомнили об отсутствии у России намерений вступать в конфронтацию с НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Минобороны Андрей Белоусов заявил об опасности наращивания сил НАТО у границ Союзного государства.

    В среду глава делегации России на переговорах в Вене Юлия Жданова сообщила об отработке Нидерландами развертывания специальных лагерей для российских военнопленных.

    Во вторник госсекретарь США Марко Рубио предупредил о реальной угрозе эскалации конфликта на Украине.

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    24 октября 2026, 02:05 • Новости дня
    Шотландский музей скрыл египетскую мумию от посетителей по этическим причинам

    Daily Telegraph: Музей Глазго скрыл египетскую мумию ради покоя умершей

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководство шотландского Хантерианского музея приняло решение скрыть от взглядов посетителей египетскую мумию леди Шеп-эн-Хор, обернув ее синтетическим материалом ради сохранения неприкосновенности умершей.

    Останки леди Шеп-эн-Хор возрастом около 2 тыс. лет выставлялись в музее при Университете Глазго более 200 лет, однако теперь их обернули в нетканый материал из полиэтилена высокой плотности и оставили в полуоткрытом саркофаге, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

    Решение скрыть мумию было принято после пересмотра музейной политики с учетом этических соображений. Руководство учреждения рассматривало несколько вариантов, включая возвращение мумии в Египет, перемещение в запасники или демонстрацию исключительно саркофага. В результате было решено отказаться от публичной демонстрации привезенных из-за рубежа человеческих останков.

    Ранее аналогичные меры предприняли в Художественной галерее и музее Келвингроув в Глазго. Из экспозиции убрали человеческие останки, включая целую египетскую мумию, из-за отсутствия документально подтвержденного согласия умершего человека на публичную демонстрацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник директор Национального музея Кореи Ю Хон-джун признал ошибкой выставление в музее каллиграфической работы прояпонского деятеля.

    В феврале Новосибирский государственный университет сообщил об успешном восстановлении функций челюсти женщине из пазырыкской культуры на плато Укок около 2,5 тыс. лет назад.

    В прошлом году Министерство туризма и древностей Египта получило 13 возвращенных из Британии и Германии артефактов.

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    24 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Резиденцию британского премьера назвали непригодной для управления страной

    FT: Резиденцию премьера Британии предложили переделать в музей

    Tекст: Мария Иванова

    Бывшие высокопоставленные британские чиновники выступили с инициативой превратить резиденцию главы правительства на Даунинг-стрит, 10 в музей из-за ее непригодности для управления государством.

    Бывшие госслужащие считают невозможным эффективное управление страной из исторического здания в центре Лондона из-за нехватки места и плохой связи, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    «В современной Британии центр управления государством должен представлять собой полностью интегрированную команду, работающую в более просторном и эффективном офисном пространстве, где всецело задействованы современные технологии и потоки данных, поступающие из различных правительственных структур», – заявил экс-канцлер герцогства Ланкастерского Даррен Джонс.

    Идею переезда поддержал бывший директор по коммуникациям офиса премьера Гуто Харри. Председатель совета директоров сети супермаркетов Iceland Ричард Уокер предложил переделать здание эпохи Стюартов в музей или квартиры, отметив наличие крошечных комнат и опасных мест.

    Британские госслужащие давно жалуются на плохой телефонный сигнал и то, что многие кабинеты на Даунинг-стрит раньше были спальнями или помещениями для прислуги. Здание со знаменитой черной дверью используется как резиденция главы правительства с 1735 года, сейчас в этом правительственном комплексе работают более 300 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлую субботу советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл допустил возможность отставки из-за крайнего утомления и стресса.

    Летом в аккаунте главного мышелова резиденции на Даунинг-стрит кота Ларри высмеяли частую смену глав британского правительства.

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    23 октября 2026, 19:39 • Новости дня
    Матрос ВМС Британии получил пять обвинений в попытке шпионажа

    Sky News: Матрос ВМС Британии получил пять обвинений в попытке шпионажа

    Tекст: Вера Басилая

    Старший матрос ВМС Соединенного Королевства Тедди Янг предстал перед лондонским судом по делу о попытке шпионажа в пользу иностранного государства.

    Янг предстал перед британским судом, где ему были предъявлены пять пунктов обвинений по делу о попытке шпионажа в пользу иностранного государства, передает ТАСС со ссылкой на Sky News. Обвиняемый участвовал в заседании по видеосвязи из тюрьмы строгого режима Белмарш.

    Янг начал службу в апреле 2024 года. В качестве специалиста по разведке он имел высокий уровень допуска к секретной информации. Матроса впервые задержали в мае 2025 года, а в октябре этого года контртеррористическая полиция вновь арестовала его в графстве Бедфордшир.

    Британцу вменяют подготовку к раскрытию защищенной информации и ее хранение с намерением действовать в интересах иностранной державы. Предполагаемые правонарушения произошли в период с ноября 2024 года по май 2025 года.

    Кроме того, Янга обвинили в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей. Следствие считает умышленной передачу секретных данных на личную электронную почту и сохранение сведений на личных устройствах. Матрос также отказался предоставить информацию о USB-накопителе и карте памяти. Судебное заседание по этому делу начнется в октябре 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Британия выдвинула обвинения против российских нефтяных танкеров в запуске беспилотников для шпионажа над объектами НАТО.

    В мае британский МИД сообщил о вызове китайского посла из-за приговора экс-полицейскому по делу о шпионаже.

    В марте правоохранительные органы задержали группу подозреваемых в сборе информации о еврейской общине Лондона по заданию Ирана.

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    23 октября 2026, 21:56 • Новости дня
    На офицера спецназа в Британии завели дело из-за убийства подростков в Сирии

    Times: В Британии завели дело на офицера SAS из-за убийства подростков в Сирии

    Tекст: Вера Басилая

    Британская военная полиция начала расследование в отношении бывшего командира Специальной авиадесантной службы (SAS) по подозрению в препятствовании правосудию по делу об убийстве двух безоружных подростков в Сирии, пишет газета Times.

    Военнослужащие подозреваются в сокрытии улик об убийстве британским спецназом двух подростков, которых считали связанными с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел в 2022 году в районе Дейр-эз-Зора в Сирии во время ночного рейда по захвату высокопоставленного боевика. Спустя год полиция возбудила уголовное дело о возможном военном преступлении, так как у убитых не оказалось оружия. Бойцы отрицали вину и заявляли, что слышали стрельбу, после чего обвинения были сняты.

    Помимо бывшего командира 22-го полка SAS, в препятствовании отправлению правосудия заподозрили двух менее высокопоставленных военных. По информации издания, расследование может быть связано с попыткой скрыть видеозапись с американского беспилотника, чтобы не передавать военной полиции секретные данные государства-партнера в обход Пентагона. По британскому законодательству фигурантам может грозить пожизненное заключение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца газета Telegraph сообщила о возможности осуждения бойцов британского спецназа за казни безоружных людей в Афганистане.

    Британское министерство обороны признало достоверными обвинения спецназа в убийствах мирных жителей Афганистана.

    МИД России призвал Лондон провести полное расследование внесудебных казней афганцев.

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    22 октября 2026, 19:01 • Новости дня
    Британский самолет-разведчик замечен у Калининградской области

    Британский самолет-разведчик замечен в Балтийском море у Калининградской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint выполняет полет в районе Балтийского моря недалеко от Калининградской области.

    Борт вылетел с авиабазы Королевских ВВС Уоддингтон в 16:19 мск и направился на восток, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервисов слежения за полетами. Он пересек воздушное пространство Нидерландов, Германии и Польши, после чего взял курс на прибалтийские страны.

    По состоянию на 18:05 мск самолет находился над Балтийским морем недалеко от Калининградской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry НАТО совершил полет в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области.

    В тот же день британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint совершил облет Калининградской области.

    В среду британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1 совершил разведывательный полет вблизи российских границ над территорией стран Прибалтики.

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    24 октября 2026, 10:51 • Новости дня
    Британия опровергла кампанию по возвращению Винни-Пуха из США

    Британское посольство опровергло планы возвращения игрушечного Винни-Пуха из США

    Tекст: Мария Иванова

    Посольство Великобритании в США опровергло информацию о кампании за возвращение прототипа литературного персонажа Винни-Пуха на родину.

    «Сообщения о кампании по возвращению Винни-Пуха беспочвенны. Замечательно, что Пух и друзья в Нью-Йорке (воссоединившиеся, наконец, с Крошкой Ру благодаря ее величеству), заводят новых друзей и вдохновляют тысячи детей каждый год», – написало посольство в соцсети.

    В диппредставительстве отметили, что игрушка останется в Нью-Йоркской библиотеке, хотя приглашение Пуху посетить Соединенное Королевство остается в силе, передает ТАСС.

    Библиотека в свою очередь подтвердила, что «ре-ПУХ-триации не будет».

    Ранее газета The Washington Post сообщила, что некоторые британцы требуют вернуть из Нью-Йорка оригинального Винни-Пуха. Игрушка принадлежала Кристоферу Робину, сыну писателя Алана Милна, и была вывезена в США в 1947 году.

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    22 октября 2026, 19:28 • Новости дня
    Британия отключила десятки госсайтов из-за уязвимости кибербезопасности

    Tекст: Денис Тельманов

    Десятки государственных сервисов Британии отключили из-за обнаружения критических уязвимостей языка программирования PHP, сообщила член палаты лордов Элизабет Ллойд.

    В среду разработчики PHP объявили о двух критических уязвимостях безопасности. Отключения правительственных сайтов наблюдались в Венгрии, Германии, Нидерландах, Словакии, Франции и других странах Европы, передает РИА «Новости».

    «На данный момент, по информации, которой я располагаю, 32 правительственных сервиса недоступны и четыре недоступны частично. Это последние межведомственные данные», – заявила Ллойд. Она добавила, что подтвержденных случаев взлома правительственных сервисов нет.

    PHP – скриптовый язык программирования, который широко используется для создания сайтов и интернет-сервисов, в том числе государственных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг правительства ряда стран временно отключили государственные сайты после раскрытия критической уязвимости в языке программирования PHP.

    В среду государственные сайты по меньшей мере в 13 странах мира были отключены из-за обнаруженной критической уязвимости в PHP.

    Несколько государственных сайтов в Германии были отключены в связи с обнаруженной уязвимостью в языке программирования PHP.

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    25 октября 2026, 04:55 • Новости дня
    Премьер Британии Бернем не исключил возврата к свободе передвижения с ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем допускает возможность возвращения страны к принципу свободного передвижения с Евросоюзом, пишет Times.

    «Энди Бернем допускает возможность принятия правил ЕС о свободном передвижении», – пишет Times.

    Политик призвал к честному обсуждению этого вопроса. По словам премьера, ситуация с миграцией до выхода из состава Евросоюза не была такой сложной, как в настоящее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца эксперты назвали возвращение Великобритании в Евросоюз причиной возможного роста чистой миграции на 214 тыс. человек в год.

    В 2025 году посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин счел нереалистичными анонсированные жесткие миграционные реформы британского правительства.

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    23 октября 2026, 15:08 • Новости дня
    Шторм оставил без света более 18 тыс. домов на юго-западе Британии

    Independent: Шторм оставил без электричества 18 тыс. британских домов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из-за обрушившегося на Британию мощного шторма «Остин» более 18 тыс. домохозяйств в юго-западных регионах страны остались без электроснабжения.

    Шквальный ветер привел к массовым отключениям электричества на юго-западе Британии, обесточив более 18 тыс. жилых домов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Independent. Издание ссылается на данные оператора британской энергосистемы National Grid.

    Отмечается, что среди оставшихся без электроснабжения числятся свыше 6 тыс. домов, где проживают люди, которым может потребоваться особая помощь.

    Стихия обрушилась на Британию с сильными ветрами. По данным синоптиков, в некоторых районах страны порывы ветра достигали почти 50 метров в секунду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу повреждение энергетической инфраструктуры оставило без света свыше 900 населенных пунктов в Житомирской области Украины.

    В прошлом месяце ураганный ветер на северо-востоке США привел к отключению электричества у десятков тысяч американцев.

    Летом мощный шторм обесточил более 93 тыс. потребителей в Литве.

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    23 октября 2026, 12:21 • Новости дня
    Отец Меган Маркл стал фигурантом дела о детской порнографии

    Sun: Отца Меган Маркл заподозрили в хранении детской порнографии на Филиппинах

    Tекст: Мария Иванова

    Полиция на Филиппинах начала расследование в отношении Томаса Маркла-старшего, отца жены принца Гарри Меган, по подозрению в хранении архива детской порнографии, сообщило издание Sun.

    Отец герцогини Сассекской Томас Маркл-старший, с которым она давно не поддерживает отношения, находится под следствием из-за огромного архива детской порнографии. В полицию на него заявил собственный сын, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sun.

    По словам сына, он нашел сотни изображений в доме отца на Филиппинах. Он также связался с правоохранительными органами США, которые готовятся начать собственное расследование.

    Источник издания сообщил, что сотрудник ФБР уже запросил контактные данные следователей, ведущих это дело на Филиппинах.

    В четверг филиппинские следователи сформировали оперативную группу под руководством центра защиты прав женщин и детей для проведения расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл возмутились слежкой фотографов за малолетними детьми.

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    Победу на выборах в Госдуму одержала вся Россия

    Прошедшие выборы в Госдуму принесли сразу несколько побед. «Единая Россия», по предварительным данным, получила более половины голосов, еще четыре партии сохранили представительство в парламенте. Но главным результатом стала рекордная явка в 56,6% – несмотря на внешнее давление, россияне пришли на выборы и показали, что им небезразлично будущее страны. Подробности

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    «Филин» дал старт новому классу российских крылатых ракет

    На Украине заявили о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин» с дальностью полета до 1200 км и скоростью до 800 км/ч. По оценкам экспертов, ключевые особенности разработки – малозаметность, гибкость применения и российский турбореактивный двигатель. Появление такого изделия отражает общий тренд на создание более доступных и массовых средств поражения, сочетающих дальность крылатых ракет с экономичностью беспилотников. Подробности

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    Европа пытается вклиниться в переговоры России и США

    Брюссель пытается закрепить своего официального представителя на будущих переговорах по урегулированию украинского кризиса. Европейские лидеры боятся остаться в геополитической изоляции после возможной трехсторонней встречи с участием лидеров России, США и Китая. Если Брюсселю удастся войти в пул главных переговорщиков, то в чем будет заключаться его тактика? И какую позицию европейского представителя сочтет конструктивной Россия? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Украина опозорилась перед Китаем

      На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    • Грузия хочет от России чего-то большего

      Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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