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Сотни поселений Житомирской области остались без света
Более 900 населенных пунктов Житомирской области остались без электроэнергии
В Житомирской области Украины свыше 900 населенных пунктов остались без электроснабжения в результате повреждения энергетической инфраструктуры, сообщил глава региональной администрации Виталий Бунечко.
«Отключенными от энергоснабжения остаются более 900 населенных пунктов области», – приводит его слова ТАСС.
Точное количество поврежденных энергообъектов чиновник не уточнил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о частичных отключениях электроэнергии в десяти областях Украины из-за повреждения объектов инфраструктуры.
В воскресенье глава Тернопольской области Тарас Пастух заявил о повреждении энергообъекта в регионе.
В субботу украинское Минэнерго проинформировало о повреждениях энергетических объектов в восьми областях страны.