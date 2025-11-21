Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.0 комментариев
В МИД России заявили о достаточной доказательной базе зверств ВСУ в Купянске
Россия располагает достаточной доказательной базой о зверствах ВСУ в Купянске: и свидетельскими показаниями, и данными о захоронениях убитых боевиками ВСУ жителей города, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«У нас достаточно показаний мирных граждан, ставших свидетелями и жертвами преступных злодеяний, пыток и издевательств», – заявил он РИА «Новости».
Кроме того, в МИД России есть сведения о захоронениях убитых военными ВСУ мирных жителей.
«Есть предварительные данные и о захоронениях убитых нацистами гражданских, и о местах где совершались преступления. Теперь, как только позволит безопасность, можно будет восстановить полную картину преступных деяний «на земле», – добавил посол.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, город Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск, военные продолжают уничтожать окруженные украинские формирования в районе реки Оскол, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.