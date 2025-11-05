Харьковский омбудсмен признала убийства мирных жителей военными ВСУ при эвакуации

Tекст: Вера Басилая

Уполномоченный по правам человека и ребенка ВГА Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская обратилась к мировому сообществу с просьбой осудить действия украинских войск, которые, по ее словам, причастны к убийству гражданских во время эвакуации, передает ТАСС.

Она отметила, что оператор дрона видел лица людей и их мольбы, но все равно нанес удар.

«Это чудовищный террористический акт, который невозможно оправдать никакой военной необходимостью. Такие зверства должны стать предметом международного осуждения, чтобы защита мирных жителей стала непреложным законом для любой армии», – заявила омбудсмен.

События произошли третьего ноября в селе Кругляковка. По информации Управления внутренних дел ВГА Харьковской области, двое мужчин шли в направлении села Берестовое с белым флагом – признаком гражданского статуса. Их ожидала эвакуационная группа Вооруженных сил России. В этот момент по ним нанес удар украинский беспилотник Wild Hornets с характерной синей окраской. Оба мужчины погибли на месте.

Установлено, что в районе атаки находились солдаты 77-й аэромобильной бригады 7-го корпуса десантно-штурмовых войск ВСУ. Предположительно, операторы дрона размещались в селе Сеньково. Глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти региона намерены организовать вывоз тел и их захоронение.

Ранее в Сети появилось видео, как украинский дрон атаковал двух человек с белыми флагами в Харьковской области. Видно, как оператор БПЛА ВСУ наблюдает за мужчиной, который перед гибелью крестится.

Украинский дрон ударил также по женщине, стоящей на коленях и крестящейся.