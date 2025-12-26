В Белоруссии определили районы боевого дежурства комплекса «Орешник»

Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.2 комментария
В Белоруссии определили районы боевого патрулирования комплекса «Орешник»
Вооруженные силы Белоруссии обозначили территории, где ракетный комплекс «Орешник» будет нести боевое патрулирование, что назвал начальник Генштаба.
Районы, где ракетный комплекс «Орешник» осуществит боевое патрулирование, определены, передает ТАСС. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии, первый заместитель министра обороны Павел Муравейко сообщил об этом в интервью телеканалу ОНТ.
«Ракетный комплекс «Орешник» ьнаходится на территории Беларуси. Определены районы боевого патрулирования», – заявил Муравейко.
Подробностей о конкретных регионах или количестве задействованных комплексов глава Генштаба не привел.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на вооружение белорусских военных поступила радиолокационная станция, способная одновременно сопровождать до ста целей на дальности до 300 километров.
На один из аэродромов Белоруссии доставлена очередная партия российских истребителей Су-30СМ2.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что число российских комплексов «Орешник», размещаемых в республике, не превысит десяти.