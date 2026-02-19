Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
El Mundo: Литовские наемники ВСУ сбежали с тренировки реального боя
Семь литовских наемников отказались от тренировок в зоне СВО, испугавшись интенсивной имитации боя, пишет El Mundo.
Семь литовских наемников, проходивших обучение в составе ВСУ, отказались участвовать в тренировке, имитирующей реальные боевые действия, передает РИА «Новости». Инцидент произошел на прошлой неделе в зоне спецоперации, где всего четырнадцать добровольцев из Литвы были зачислены на курсы по борьбе с беспилотниками и эвакуации под обстрелом.
Добровольцев разделили на две группы по семь человек. Для первой из них организовали занятие, максимально приближенное к реальным условиям боя – по данным El Mundo, это было сделано, чтобы протестировать их готовность действовать на пределе возможностей.
После того как вторая группа увидела, как проходят эти тренировки, все семь человек отказались принимать в них участие, сообщает издание. В El Mundo отмечают, что этот случай стал неожиданным казусом для организаторов подготовки, поскольку наемники испугались уровня опасности даже на тренировочном этапе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил, что около 20 тыс. иностранных наемников приняли участие в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины.
Самое большое число наемников являются гражданами стран Латинской Америки, в первую очередь Колумбии.