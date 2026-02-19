Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
Украинские БПЛА атаковали Брянскую область
В результате атаки беспилотников в Стародубском округе оказались повреждены два автомобиля и частный дом, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Украинские террористы атаковали Стародубский муниципальный округ», – сообщил Богомаз в Telegram.
ВСУ использовали дроны-камикадзе. В селе Солова были повреждены два гражданских автомобиля, а в селе Воронок – частный дом. По данным властей, никто не пострадал. На месте происшествия находятся оперативные и экстренные службы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники самолетного типа атаковали село Лопушь Выгоничского района Брянской области. В результате атаки пострадали двое мирных жителей.