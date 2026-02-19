Tекст: Антон Антонов

«Мы сейчас с американцами в Женеве будем продолжать обсуждать "понимание Аляски", которое строилось на признании первопричин конфликта и на необходимости их устранения», – приводит ТАСС слова Лаврова в интервью Al Arabiya.

Глава российского МИД подчеркнул, что в рамках этого понимания исключаются членство Украины в НАТО и попытки опровергнуть волеизъявление жителей Донбасса, которые в условиях дискриминации и преследований со стороны киевских властей выбрали возвращение в состав России. «Это признавалось и, надеюсь, признается по итогам тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске», – заявил Лавров.

Кроме того он отметил, что отношения России и США при нынешней американской администрации носят прагматичный характер. По словам министра, Москва признает национальные интересы США, а американская сторона в свою очередь признает интересы России. Там, где позиции совпадают, странам следует осуществлять совместные проекты, а где не совпадают – стремиться не допускать конфронтации.

Лавров добавил, что при этом после саммита на Аляске, несмотря на переговоры, Вашингтон ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», призвал Индию прекратить покупать российскую нефть, а также ограничил участие России в нефтяной отрасли Венесуэлы. По словам министра, параллельно с женевскими переговорами Москва и Вашингтон договорились о создании двусторонней экономической рабочей группы для обсуждения взаимных выгод.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые и деловые. Москва назвала санкции США преградой для налаживания торговых отношений.

