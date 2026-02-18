«Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

Тимофей Бордачёв
Момент слабости сделал Запад сговорчивее
Для Запада любое соглашение с теми, кто находится за его пределами, всегда является временным. Поэтому задачей всех остальных стран является воспользоваться в своих интересах моментами слабости США и Европы, заставляющими их на очень короткий срок быть готовыми к уступкам.
Сергей Худиев
Бороться с лженаукой не менее важно, чем за науку
В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.
Дмитрий Новиков
Зачем Вашингтону женевский «дуршлаг»
Упорство США в организации переговоров по Украине похвально, однако на фоне третьего раунда, на этот раз в Женеве, дает пищу для размышлений относительно американских стратегических целей в украинском урегулировании.