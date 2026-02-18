Эрдоган назвал политику России в сфере роста населения примером

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, Россия принимает «очень серьезные шаги» для поддержания темпов прироста населения и сохранения семейных традиций, а также разрабатывает соответствующие меры поддержки, передает РИА «Новости».

Эрдоган подчеркнул, что Турция также уделяет большое внимание вопросам семьи, но сталкивается с сокращением населения. Он заявил: «Слава Богу, сейчас мы достигли того же уровня, что и Россия. Россия сейчас предпринимает очень серьезные шаги в этом направлении. Они работают над сохранением темпов роста населения и сохранением структуры семьи. Они также разрабатывают политику, стимулирующую рост населения».

Президент Турции добавил, что аналогичные шаги предпринимает и Саудовская Аравия. Вместе с тем он выразил обеспокоенность сокращением числа жителей Турции и призвал к немедленным мерам, чтобы не допустить дальнейших потерь. Эрдоган подчеркнул, что семья – основа общества в турецкой цивилизации, и власти должны защитить этот институт.

Власти Турции, по словам Эрдогана, готовы предпринять дополнительные меры для поддержки семей, материнства и повышения рождаемости. Он указал, что демографическая политика становится приоритетной задачей для Анкары, а сохранение традиционной семейной структуры и стабилизация численности населения – ключевые элементы этой стратегии.

Ранее Институт статистики Турции сообщил, что годовой уровень инфляции в стране составил 30,89%.

В декабре президент России Владимир Путин констатировал, что предпринятые на сегодняшний день действия в демографической сфере не оказывают нужного эффекта.