Российский морпех сбил дрон ВСУ рюкзаком

Морпех ВС России сбил дрон ВСУ рюкзаком
Военнослужащий морской пехоты ВС России рассказал, как смог отбить атаку вражеского дрона с помощью штурмового рюкзака, избежав ранений при взрыве.
Командир взвода 336-го полка 120-й дивизии морской пехоты с позывным «Кейбер» рассказал РИА «Новости» о столкновении с вражеским дроном во время перехода по открытой местности.
По его словам, на дистанции около 800 метров он встретил дрон, который начал заходить на атаку. Морпех отметил, что в этот момент у него был штурмовой рюкзак с боекомплектом и автомат. Он попытался поразить дрон выстрелами, но не попал, после чего решил действовать иначе. Он повесил автомат, слегка спустил рюкзак и приготовился к атаке.
Когда дрон пошел в атаку, «Кейбер» метко ударил его рюкзаком, в результате чего дрон сдетонировал. «И он как раз спикировал на меня. А я рюкзаком на отмашку – и получается, как раз по нему попал. Он сработал, но меня не ранило. Все осколки прошли мимо», – подчеркнул он.
После успешной нейтрализации дрона морпех добежал до следующей лесополосы и продолжил выполнение боевой задачи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, расчет FPV-дронов-перехватчиков ивановских десантников группировки войск «Днепр» за время спецоперации на Украине уничтожил 193 тяжелых дрона ВСУ типа «Баба-яга».
Ранее военнослужащий из Южного военного округа сбил украинский дрон, метнув в него свой автомат. А до этого российские военные использовали веревку для уничтожения дронов ВСУ.