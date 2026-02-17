В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.2 комментария
Войска России улучшили позиции в зоне СВО
ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли свыше 900 бойцов и более 60 единиц техники
Подразделения российских группировок на разных направлениях продвинулись вперед и нанесли поражение противнику, уничтожив свыше 900 военнослужащих и значительное количество техники.
Подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Кондратовки, Харьковки и Хотеня Сумской области, говорится в сообщении Минобороны в канале Max.
А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Графским, Избицким и Рубежным.
Потери ВСУ при этом составили свыше 165 военнослужащих, склад материальных средств и америкаснкая станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Дружелюбовки, Ковшаровки, Новоосиново Харьковской области, Красного Лимана и Райгородока Донецкой народной республики (ДНР).
При этом ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, две бронемашины, включая американский бронеавтомобиль HMMWV, и два артиллерийских орудия. Уничтожены шесть складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.
Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Константиновки, Липовки, Никифоровки, Новоселовкаи, Рай-Александровки и Резниковки ДНР.
Противник потерял свыше 195 военнослужащих, 12 пикапов, американские бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV. Уничтожена станция РЭБ.
Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, двух егерских, аэромобильной бригад ВСУ и четырех бригад нацгвардии у Белицкого, Водянского, Гришино, Кучерова Яра, Новогригоровки, Павловки, Сергеевки, Торского ДНР, Новопавловки и Новоподгородного Днепропетровской области, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне российские войска освободили Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР.
За день до этого в результате продвижения российских подразделений в Запорожской области были освобождены четыре населенных пункта – Цветковое, Запасное, Магдалиновка и Приморское.
За прошлую неделю ВС России освободили четыре населенных пункта в зоне СВО.